MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan başarılı şefin şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Kaynak: Haber Merkezi
Başsavcılık soruşturma başlattı
Edinilen bilgilere göre, Kilyos'taki evinde tek yaşayan Eren Kaşıkçı'dan yakınları bir süredir haber alamayınca durum yetkililere bildirildi. Eve gelen ekipler, Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu.
Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.
"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınıyordu
MasterChef Türkiye'de sergilediği disiplinli mutfak anlayışı ve hazırladığı tabaklarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü.
Gastronomi kariyeri
Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekiplerinde görev yaptı.
Daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir sörf otelinde başşef olarak çalışan Kaşıkçı, 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasını kazanarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Şampiyonluğun ardından İstanbul'a dönen başarılı şef, "Kızıl Sakal Sandviç" isimli restoranını işleterek gastronomi kariyerine devam ediyordu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.