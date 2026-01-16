Bahçelievler’de akşam saatlerinde yaşanan silahlı kuyumcu soygunu paniğe neden oldu. Maskeli bir şüpheli, elindeki silahla girdiği iş yerinde yaklaşık 1 dakika içinde milyonluk altını alarak izini kaybettirdi.

Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi’ndeki kuyumcuda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İş yeri sahibinin başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada içeri giren şüpheli, silah doğrultarak altın ve nakitleri çantasına doldurmasını istedi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alan zanlı hızla kaçtı.

Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.