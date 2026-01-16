İnternet üzerinden ‘jigolo’ ve ‘kolay kazanç’ vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri aracılığıyla mağdurlarla irtibat kurduğu, elde ettikleri kişisel bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları tespit edildi. MASAK incelemesinde örgüte ait hesaplarda 226 milyon 455 bin TL’lik şüpheli işlem ortaya çıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışındaki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.