Marmaris'te çevre seferberliği: Balıkaşıran Koyu'ndan 42 torba atık toplandı

"Doğamızı korumak, koylarımızı temiz tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Marmaris bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlamlı etkinlikte büyük emek sarf eden Marmaris Doğa Gönüllüleri’ne ve belediye ekiplerimize teşekkür ederiz."