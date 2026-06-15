Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğal alanların korunması ve çevre temizliğine yönelik anlamlı bir iş birliğine imza atıldı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Doğa Gönüllüleri grubu, Balıkaşıran Koyu’nda çevre temizliği etkinliği düzenledi.
Marmaris'te çevre seferberliği: Balıkaşıran Koyu'ndan 42 torba atık toplandı
Marmaris Belediyesi ve doğa gönüllüleri, çevre bilincini artırmak amacıyla Balıkaşıran Koyu'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kıyı şeridinde el ele vererek yürütülen ortak etkinlikte doğadan 42 torba çöp toplandı.Kaynak: İHA
Doğal ekosistemi korumak ve toplumsal çevre bilincini güçlendirmek amacıyla bir araya gelen belediye personeli ve gönüllüler, koy çevresinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Kıyı şeridi ve yakınındaki yeşil alanları tarayan ekipler, sorumsuzlarca çevreye bırakılan katı atıkları tek tek topladı. Yoğun mesai harcanan çevre seferberliği kapsamında, tam 42 çöp torbası dolusu atık maddeler halinde tasnif edilerek doğadan uzaklaştırıldı.
Marmaris Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, doğal güzelliklere sahip çıkmanın toplumsal bir yükümlülük olduğu ifade edildi. Doğayı koruma faaliyetlerinin kesintisiz süreceği belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Doğamızı korumak, koylarımızı temiz tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Marmaris bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlamlı etkinlikte büyük emek sarf eden Marmaris Doğa Gönüllüleri’ne ve belediye ekiplerimize teşekkür ederiz."
Yetkililer, doğanın korunmasına yönelik benzer temizlik çalışmalarının önümüzdeki süreçte de sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarla iş birliği içerisinde organize edilmeye devam edeceğini bildirdi.