Marmara, deprem için mesaj veriyor: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan açıklama

Bölgenin sismik geçmişine de değinen Prof. Dr. Bektaş, 1963 ve 2025 yıllarında meydana gelen Marmara depremlerinin benzer nitelikler taşıdığını savundu. Bu depremlerde görülen düşük tepe yer ivmesi (PGA), uzun süren sarsıntı süreleri ve sınırlı kırılma gibi faktörlerin ortak bir mesaj verdiğini belirterek, Marmara'nın ezbere dayalı klasik sert (rijit) fay mekanizmalarından çok daha kompleks bir yapıya sahip olduğunu sembolize ettiğini aktardı.