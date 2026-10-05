Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ailesine destek ziyaretinde bulundu.
Mansur Yavaş’tan Vahap Seçer tepkisi: Soruşturulmaktan kaçmıyoruz
Mansur Yavaş, Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’i ziyaret etti. Yavaş, "Soruşturulmaktan kaçmıyoruz" diyerek belediye başkanlarının soruşturulmasına karşı olmadıklarını ancak işlemlerin belirlenen usullere göre yürütülmesi gerektiğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Seçer'in eşi Meral Seçer'i evinde ziyaret eden Yavaş, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yavaş, Seçer'in gözaltına alınma biçiminin doğru olmadığını belirtirken, kendisine aktarılan iddialar kapsamında tutuklamayı gerektiren bir durum görmediğini dile getirdi.
Kamu görevlileri ve belediye başkanları hakkında soruşturma yürütülürken izlenmesi gereken yöntemin belli olduğunu belirten Yavaş, ilgili kişinin ifadeye çağrılabileceğini söyledi.
Müfettiş veya Sayıştay incelemelerinde tespit edilen hususların savcılığa aktarılmasının ardından yargı sürecinin işletilebileceğini ifade etti.
Yavaş, bu sürecin işletilmesi yerine doğrudan gözaltı yoluna gidilmesini eleştirdi.
Seçer'in ifadeye çağrılması durumunda da gözaltında verdiği ifadeyi vereceğini belirten Mansur Yavaş, kuralların herkes açısından aynı biçimde uygulanması gerektiğini söyledi.
Bu konudaki yaklaşımını anlatırken AK Partili Keskin Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı örmek gösteren Yavaş, “Bunu mesela Keskin Belediye Başkanı örneğinde de gördük. Hesabına rüşvetin gönderildiği banka hesabına kesin olmasına rağmen tutuklanmadı. Yargılandı, mahkum oldu, karar kesinleştikten sonra da görevden alındı” ifadelerini kullandı.
Anayasa'daki suçsuzluk ilkesine dikkat çeken Yavaş, yargılama tamamlanmadan kişilerin suçlu kabul edilemeyeceğini söyledi.
Suçüstü hallerinin farklı değerlendirilebileceğini belirten Yavaş, Seçer'in mevcut durumda ifadeye davet edilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.
Ankara'da görev yapmış eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in geçmişte ifadeye davet edildiğini hatırlatan Yavaş, aynı yöntemin uygulanması gerektiğini belirtti.
Yavaş, belediye başkanlarının soruşturulmasına yönelik bir itirazlarının bulunmadığını vurgulayarak, taleplerinin soruşturma ve yargılama işlemlerinin hukuka uygun biçimde gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.
Seçer hakkındaki iddialar arasında bazı doğrudan temin işlemlerinin bulunduğunu aktaran Yavaş, bu alımlarda usul hatası bulunmasının doğrudan ihale kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Yavaş, söz konusu durumun görevi kötüye kullanma kapsamında ele alındığını ve bunun tutuklama yasağı bulunduğu anlamına geldiğini ifade etti.
Yavaş, yargılama sırasında yalnızca isnat edilen fiillerin değil, kişinin özelliklerinin ve toplumdaki konumunun da dikkate alındığını söyledi.
Gerekçeli kararlarda suçun işleniş biçimi ile kişinin özelliklerinin değerlendirildiğini belirten Yavaş, TBB Başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve geçmişte milletvekilliği yapmış Seçer'in bu şekilde yargılanmaması gerektiğini savundu.
Seçer hakkında kendilerine ulaşan iddiaları değerlendiren Yavaş, mevcut bilgiler doğrultusunda tutuklama gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi.
Seçer'in eşi Meral Seçer ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla ziyarette bulunduğunu belirten Yavaş, daha önce 11 belediye başkanının aileleriyle birlikte bir araya geldiklerini de ifade etti.
Meral Seçer'i de daha önce tanıdığını söyleyen Yavaş, ziyarette hem geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hem de süreç hakkında bilgi aldığını aktardı.
Yavaş, açıklamasının sonunda Seçer'in serbest bırakılmasını umduğunu dile getirdi.