Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni uygulamayı, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onların hayatına dokunan sizlersiniz. Biz de hayatınızı biraz olsun kolaylaştırmak, emeğinize küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. Ve bu programı hayata geçirdik. İyi ki varsınız” ifadeleriyle duyurdu.