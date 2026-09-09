Yeniçağ Gazetesi
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Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitim destek kampanyası kapsamında Öğretmen Abonman Uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamayla 100 biniş, bin 300 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu - Resim: 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitim destek çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Öğrenci Abonman Uygulamasını hayata geçiren Ankara Büyükşehir şimdi de öğretmenler için aynı uygulamayı başlatıyor.

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Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu - Resim: 2

ÖĞRETMENLERİN TALEBİ GERİ ÇEVRİLMEDİ

Öğretmenlerden gelen talepleri geri çevirmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitim takvimi içerisinde 9 ay boyunca Öğretmen Abonman Uygulamasını hayata geçirmek için düğmeye bastı.

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Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu - Resim: 3

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni uygulamayı, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onların hayatına dokunan sizlersiniz. Biz de hayatınızı biraz olsun kolaylaştırmak, emeğinize küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. Ve bu programı hayata geçirdik. İyi ki varsınız” ifadeleriyle duyurdu.

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Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu - Resim: 4

100 BİNİŞ BİN 300 TL

Uygulama kapsamında aylık 100 biniş bin 300 TL olarak belirlendi. Öğretmenler, Ankara içinde merkez hatlarda EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs ve raylı sistemler de ve TCDD’ye bağlı Başkentray’da bu uygulamadan faydalanabilecek.

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Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu - Resim: 5

Uygulamadan Ankara’da eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan resmî ve özel okul öğretmenleri olarak toplamda 86 bin kişi bu destekten yararlanabilecek.

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Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu - Resim: 6

'EMEĞİNİZE KÜÇÜK DE OLSA BİR KATKI SUNMAK İSTEDİK'

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni uygulamasını Başkan Mansur Yavaş, şu ifadelerle duyurdu:

“Sevgili öğretmenlerimiz, yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun. Siz talep ettiniz, biz de “Öğretmenlerimiz için ne yapabiliriz?” diyerek çalıştık ve hayata geçirdik.

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Mansur Yavaş yeni icraatini duyurdu ‘Katkı sunmak istedik’ diyerek duyurdu - Resim: 7

Artık Ankara’da resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyeti yürüten 86 bin öğretmenimiz, eğitim dönemi boyunca aylık 100 binişten 1.300 TL’ye yararlanabilecek. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onların hayatına dokunan sizlersiniz. Biz de hayatınızı biraz olsun kolaylaştırmak, emeğinize küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. İyi ki varsınız.”

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