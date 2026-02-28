Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından "Mutlu Aile Yaşam Merkezi"nde gerçekleştirilen iftar programına katılım gösterdi.

Burada açıklamalarda bulunan Yavaş, mart ayının sonunda Arena Spor Salonu'nda Ankara halkıyla bir araya geleceklerini ve 7 senelik görev süreleri boyunca hayata geçirdikleri projelerden, hayata geçirilemeyen projelere kadar birçok konuda Ankaralılara hesap vereceklerini açıkladı.

İftar programında konuşan Yavaş, "Sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın, aynı anda amin demenin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü ramazanlar, bizim hep bir araya geldiğimiz, herkesin içindeki kötülükleri yok ettiği, iyilik duygusunun, paylaşma duygusunun kabardığı zamanlar" sözlerini sarf etti.

"ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ"

Belediyeciliğin, ihtiyaç zamanında yurttaşın, "Yanımda kim var" dediği zaman, karşısına belediyenin çıkması gerektiğine dikkat çeken Yavaş, 2019 yılından sonra pandemi sebebiyle bir "şanssızlık" olduğunu ifade ederek,

"Pandemi, hepimizin içerisindeki hem eksikliklerimizi hem dayanışma duygularımızı ortaya çıkardı. Bizler de bu duygularla her yıl kampanyalarımızı yapıyoruz. Dayanışma kampanyaları yapıyoruz. Herkesin ramazanını huzur içerisinde geçirmesini, ibadetini herkes gibi yapabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün burada çok güzel bir kalabalık toplanmış. Sizler davetimize icabet edip gelmişsiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. Dışarılarda da insanlar var. Gördüğünüz gibi üst kattan ara koridorlar hepsi dolu. Demek ki kalp kalbe karşıdır. Ben teşriflerinizden dolayı tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.

Biliyorsunuz içeriden, dışarıdan etrafımızın her tarafı ateş çemberi. Maalesef önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Ama biz bu şekilde bir ve beraber oldukça, bize karşı, ülkemize karşı gelebilecek bütün saldırıları topyekûn bertaraf edecek durumdayız. İşte bizi bir ve beraber bir araya getiren dini günlerimizdir, milli günlerimizdir, milli günlerimizin yanında milli bayramlarımızdır. Hep birlikte biz bunları beraber kutlarız. Ben Allah’tan diliyorum ki inşallah öncelikle bayrama hep beraber, iç mutluluk ve iç ferahlık içerisinde, ailelerimizle birlikte eriştirsin istiyorum. Ve inşallah bundan sonra da hep güzel günlerde bir araya gelelim. Hep aynı coşkuyu yaşayalım istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"MART SONUNDA ARENA AVM'DE HESAP VERECEĞİZ"

Mart ayının sonunda Arena Spor Salonu'nda toplanacaklarını ve 7 senedir yaptıkları ve yapmadıkları işlerin hesabını Ankara halkına vereceklerinin altını çizen Yavaş, "Mart ayının sonunda muhtemelen 28’inde ama belki de 29’unda olma durumu var. Arena'da toplanıp yedi yıldır ne yaptık, ne yapmadık; yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hepsinin hesabını Ankara halkına vermek istiyorum. Hem o gün metronun durumu, Mamak’la ilgili yapılacak projeler ve yapılanların hepsinin de orada izahatını yapmış olacağız. Sizlerle helalleşeceğiz. Bu nedenle inşallah Arena'da görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah’a emanet olun. İyi olun. Bir olun, iri olun, diri olun" dedi.