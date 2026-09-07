BYD yatırım krizleriyle gündemden düşmüyor. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin Manisa yatırımı iptal olmuştu.
Manisalıları üzmüştü: Çinli şirketin yurt dışı yatırımları tıkandı
Çinli otomotiv devi BYD'nin küresel yatırımları çıkmaza girdi. Türkiye'den çekilen şirket, Pakistan'daki 150 milyon dolarlık fabrikasında da durma noktasına geldi. Macaristan tesisi ise yeni yönetim kararlarıyla ertelendi.Kaynak: Haber Merkezi
Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Pakistan ve Macaristan'daki fabrikalarda ise inşaat çalışmaları durma noktasına geldi. Süreç sürekli erteleniyor.
Türkiye, Çinli devin Manisa'daki dev tesisini uzun süre beklemişti. 1 milyar doları aşan bütçeyle kurulacaktı.
Devlet tarafından özel teşvikler verildi ve geniş araziler tahsis edildi. Ancak Çinli firma aradan geçen iki yıla rağmen sahaya çivi bile çakmadı.
Temel atma törenleri yapılmadı. Şirket son olarak yatırımdan vazgeçtiğini duyurdu. Türkiye projesi tamamen rafa kalktı.
Benzer bir bekleyiş Pakistan'da yaşanıyor. Pakistan için 150 milyon dolarlık yatırım planlanmıştı.
Sindh şehrinde elektrikli araç montaj fabrikası kurulacaktı. Yerel ortak olarak Hub Power Company seçildi.
Üretim takvimi netleşti. Fabrikanın 2026 yılının ilk yarısında üretime başlayacağı duyuruldu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
Üretim bir türlü başlamadı. Yerel medya tarihlerin ertelendiğini yazdı. Üretimin 2026'nın ikinci yarısına kaydığı iddia edildi. Fakat sahada ilerleme kaydedilmedi.
Montaj fabrikasının inşası durdu. Temel atılsa da inşaat bitirilemiyor. Süreç tamamen tıkandı. Avrupa'daki Macaristan tesisi de krizden nasibini aldı.
Macaristan, Çin ve Rusya ile yakın ilişkiler yürütüyordu. Eski Başbakan Viktor Orban döneminde temeller atıldı. Peter Magyar'ın seçimi kazanması planları altüst etti.
İstifa eden ve Orban döneminin eski dışişleri bakanı Peter Szijjarto BYD bünyesinde uluslararası yönetici oldu. Temmuz 2026'da parlamentodan ayrıldı. Ancak yeni yönetim eski rahatlığı sağlamadı.
Yeni Başbakan Magyar yönetimi iş başına geldi. Çevre muafiyetleri ani bir kararla kaldırıldı. Bu hamle süreci derinden sarstı.
BYD tesisinde üretim tarihi değişti. Faaliyetler 2026'nın dördüncü çeyreğine ertelendi. Küresel dev şimdi yeni engellerle savaşıyor. Planlar sürekli baştan yazılıyor.