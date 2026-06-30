Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli sedan modeli Seal üzerinde Horizon Robotics imzalı Horizon Super Drive 2.0 sürüş destek sistemini denemeye başladı. Akıllı araç pazarındaki çip rekabetini büyütecek bu hamle, Nvidia’nın Çin’deki güçlü konumunu sarsabilir.
Manisalıları üzen otomobil devi BYD’den gizli test
Elektrikli otomobil devi BYD, modeli Seal modeli üzerinde Horizon Robotics’in yeni nesil Horizon Super Drive 2.0 sürüş destek sistemini test etmeye başladı. Bu adım, akıllı otomobil pazarındaki çip rekabetini kızıştırırken Nvidia’nın Çin’deki pazar liderliğini doğrudan tehdit ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı sürüş teknolojilerinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı amaçlayan BYD, kritik bir hamleye imza attı. Şirketin elektrikli sedan segmentindeki temsilcisi Seal, henüz resmi olarak çıkış yapmamış yeni nesil sürüş destek sisteminin deneme süreçlerine dahil edildi.
Geliştirilen yazılımı, BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu ile Horizon Robotics CEO'su Yu Kai araç içinde bizzat test etti. Mühendisler, Horizon Super Drive 2.0 sisteminin başarısı için kameralardan elde edilen verileri doğrudan merkezi alan kontrolcüsüne iletecek yeni bir iletişim ağı kuruyor.
Yapılan bu donanım optimizasyonuyla, şirketin gelecekte kullanıma sunacağı ileri seviye bilgi işlem platformları öncesinde mevcut sistem verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. BYD, dış tedarikçilere olan ihtiyacı sonlandırmak adına 4 nanometre teknolojisiyle üretilen ve 700 TOPS yapay zeka gücü barındıran Xuanji A3 işlemcisini duyurmuştu.
Ancak bu çipin test ve olgunlaşma aşamaları öngörülenden daha fazla zaman aldı. Dolayısıyla işlemcinin seri üretimine ilk olarak 2027 yılında, lüks segmentteki Denza modellerinde başlanacak. BYD, o zamana kadar Horizon ve Nvidia çiplerinden yararlanmayı sürdürecek.
Çin'deki binek araç pazarında alan kontrolcüsü kullanımı nisan ayı itibarıyla 600 bin adet sınırına dayandı. Güncel pazar dağılımı ise şu şekilde şekillendi:
Nvidia: Sağladığı 300 bini aşkın bilgi işlem platformu ve yüzde 50,9'luk payla zirvedeki yerini koruyor.
Horizon Robotics: Sevk ettiği 80 binin üzerinde sistemle pazar payını yüzde 13,6 seviyesine ulaştırdı.
BYD'nin yeni nesil yazılımları farklı modellerine entegre etme planı ve Horizon ile yürüttüğü bu ortaklık, Nvidia'nın Çin pazarındaki hakimiyetini zorlu bir sürece sokacak.