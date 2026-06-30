Manisalıları üzen otomobil devi BYD’den gizli test

Ancak bu çipin test ve olgunlaşma aşamaları öngörülenden daha fazla zaman aldı. Dolayısıyla işlemcinin seri üretimine ilk olarak 2027 yılında, lüks segmentteki Denza modellerinde başlanacak. BYD, o zamana kadar Horizon ve Nvidia çiplerinden yararlanmayı sürdürecek.