Manifest'ten yeni şarkı heyecanı
Son dönemde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Manifest, yeni teklisi "Toz Pembe" ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Manifest'in yeni şarkısı "Toz Pembe" ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler
Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest, yeni teklisi "Toz Pembe" için geri sayıma geçti. Peki şarkı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta çıkacak ve sözleri paylaşıldı mı? İşte tüm detaylar...Kaynak: Diğer
Manifest'ten yeni şarkı heyecanı
"Toz Pembe" ne zaman çıkacak?
Grubun resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre "Toz Pembe", 3 Temmuz tarihinde dinleyicilerle buluşacak.
Saat kaçta yayınlanacak?
Resmi bir saat açıklanmasa da dijital müzik platformlarında şarkının 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece 00.00 itibarıyla yayınlanması bekleniyor.
Teaser videoları büyük ilgi gördü
Manifest, şarkı öncesinde YouTube üzerinden iki teaser video yayımladı. İlk teaser yaklaşık 2,6 milyon, ikinci teaser ise 1,2 milyon izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü.
Sözleri yayınlandı mı?
Hayır. "Toz Pembe" henüz resmi olarak yayımlanmadığı için şarkının sözleri de paylaşılmadı.
Şarkı yayınlandıktan sonra belli olacak
Şarkının sözleri, "Toz Pembe"nin dijital platformlarda yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından öğrenilebilecek.
Manifest'in yükselişi sürüyor
Manifest, daha önce yayımladığı "Zamansızdık", "Arıyo", "KTS" ve "Snap" adlı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. "Toz Pembe"nin de grubun en çok dinlenen parçalarından biri olması bekleniyor.