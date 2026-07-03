Manifest'in yeni şarkısı "Toz Pembe" ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler

Manifest'in yükselişi sürüyor

Manifest, daha önce yayımladığı "Zamansızdık", "Arıyo", "KTS" ve "Snap" adlı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. "Toz Pembe"nin de grubun en çok dinlenen parçalarından biri olması bekleniyor.