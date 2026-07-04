Türkiye’nin tarımsal ihracatta öne çıkan şehirlerinden Malatya’da ise yaş kayısı hasadı tamamlanarak ihracat süreci hız kesmeden devam ediyor. Bahçelerden mevsimlik işçiler tarafından toplanan birinci sınıf kayısılar, vakit kaybedilmeden modern tesislere ulaştırılıyor ve burada uluslararası standartlara uygun kalite kontrollerinden geçiriliyor.
Malatya’dan 4 kıtaya ihracat: Bu meyve için dünya sıraya girdi
Küresel tarım ticaretinde son dönemin en büyük hareketliliklerinden biri, üretimi milyonlarca ağaca ulaşan özel bir meyve üzerinden yaşanıyor. Yüksek besin değeriyle “doğal şifa kaynağı” olarak görülen bu meyve, üreticisine sağladığı yüksek gelirle de dikkat çekiyor.Cemile Kurel
Alıcı ülkelerin taleplerine göre sınıflandırılan ve özenle paketlenen ürünler, tazeliğini koruması için soğuk zincir lojistiğiyle başta Avrupa olmak üzere Singapur, Kanada ve Uzak Doğu pazarlarına gönderiliyor.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Akçadağ’daki modern bir işletmede yaptığı açıklamada üretim ve ihracat sürecinin büyük bir disiplinle yürütüldüğünü belirtti. Özcan, “Ürünün bahçeden sofraya ulaşana kadar tüm aşamalarında yoğun ve titiz bir çalışma var. Tesislerimizde ürünler, küresel alıcıların taleplerine göre hazırlanıp soğuk zincir kurallarına uygun şekilde dünyanın birçok ülkesine ulaştırılıyor” dedi.
Bu yılki yaş kayısı ihracat sezonunun yaklaşık 50 gün sürmesinin beklendiğini belirten Özcan, Malatya’nın tarımsal gücüne ilişkin dikkat çekici veriler de paylaştı. Kentin yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda 10 milyona yakın kayısı ağacına sahip olduğunu ve yıllık ortalama 800 bin ton yaş kayısı üretim kapasitesi bulunduğunu ifade etti.
Malatya’nın dünya yaş kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini, kuru kayısı üretiminin ise yaklaşık yüzde 70’ini tek başına karşıladığına dikkat çeken Özcan, bu üretim gücünün hem ekonomi hem de istihdam açısından büyük katkı sağladığını vurguladı.
İşletme sahibi Mahmut Bak ise hasat sonrası süreçte kayısıların önce soğuk hava depolarında dinlendirildiğini, ardından uzman ekipler tarafından sınıflandırılıp paketlendiğini belirtti. Bak, Avrupa’nın yanı sıra Singapur, Malezya, Hong Kong ve Endonezya gibi Asya pazarlarına da yoğun ihracat yapıldığını ve sezon boyunca sevkiyatların yüksek tempoyla devam edeceğini söyledi.