Malatya’dan 4 kıtaya ihracat: Bu meyve için dünya sıraya girdi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Akçadağ’daki modern bir işletmede yaptığı açıklamada üretim ve ihracat sürecinin büyük bir disiplinle yürütüldüğünü belirtti. Özcan, “Ürünün bahçeden sofraya ulaşana kadar tüm aşamalarında yoğun ve titiz bir çalışma var. Tesislerimizde ürünler, küresel alıcıların taleplerine göre hazırlanıp soğuk zincir kurallarına uygun şekilde dünyanın birçok ülkesine ulaştırılıyor” dedi.