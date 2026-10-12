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Kaynak: DHA

Malatya'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI, ALT GEÇİTLER KAPATILDI

Bazı araçlar su birikintilerinde arızalanarak mahsur kalırken, tıkanan mazgallar nedeniyle bazı alt geçitler geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri su tahliyesi için mazgalları açma çalışmalarına başladı. Yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan şimşekler de dikkat çekti.