Mahkemelerde yeni dönem: Yargıtay da artık o görüntüleri tek başına delil saymayacak

İnsan gözüyle ya da kulağıyla ayırt edilmesi son derece zor olan bu dijital sahtecilik yöntemleri karşısında geleneksel ispat modellerinin yetersiz kaldığı ifade edilen araştırmada, suç örgütlerinin yapay zekayı korku, panik ve aciliyet gibi psikolojik zafiyetleri hedef alan düşük maliyetli bir araç olarak kullandığı kaydedildi.