Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından 03 Kasım 2024 tarihinde geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türk, bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurmuş, ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 25 Aralık 2025 tarihinde oybirliğiyle talebin reddine karar verdi.

'KOŞULLAR SAĞLANMADI'

Mahkeme, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde dosyayı inceleyerek, yürütmenin durdurulması talebinin hukuki koşullarının sağlanmadığını belirtti. Kararda, 27. maddenin 2. fıkrasında öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği vurgulandı. Ahmet Türk ve avukatları, Mardin 1. İdare Mahkemesi’nin önceki “davanın reddine” ilişkin kararının hukuka aykırı olduğunu savunmuştu. Davacı, söz konusu işlemin dayanağının kesinleşmemiş bir mahkumiyet kararı olduğunu ileri sürerek, kararın kaldırılmasını ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.