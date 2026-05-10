Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, kamu çalışanları ve emeklilerin yüksek enflasyon karşısında yaşadığı gelir kaybına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Maaş zammı için şok çıkış: Enflasyon farkı aylık olarak yansıtılmalı
Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, memur ve emeklinin alım gücünü korumak için enflasyon farkının 6 ay beklenmeden her ay düzenli olarak maaşlara yansıtılmasını talep etti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mevcut sistemde enflasyon farkının 6 aylık dönemlerle verilmesinin alım gücünü korumaya yetmediğini belirten Kuruoğlu, farkın her ay düzenli olarak maaşlara eklenmesi gerektiğini savundu.
TÜİK verileri üzerinden ekonomik tabloyu değerlendiren Kuruoğlu, Nisan ayı itibarıyla kümülatif enflasyonun yüzde 14,64’e ulaştığına dikkat çekti.
Yılbaşında yapılan yüzde 11’lik artışın enflasyonun gerisinde kaldığını belirten Kuruoğlu, "Kamu çalışanları ve emekliler daha dördüncü aydan alacaklı duruma geldi. Alım gücünün stabilize edilmesi için enflasyon farkının aylık olarak yansıtılması artık bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.
Geçim sıkıntısının derinleştiğini vurgulayan HÜR-SEN Başkanı, refah payı düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Yoksulluk sınırının 112 bin TL barajını geçtiğini hatırlatan Kuruoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sabit gelirli kesim, ekonomik veriler ile gerçek hayat arasındaki makasın açılmasıyla eziliyor. Bu seviyenin altında gelir elde eden memur ve emekliler, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Yetkililer, bu kayıpları giderecek kalıcı ve radikal adımlar atmalıdır."
Halihazırdaki uygulamada memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyonun bu zam oranını aşması durumunda "enflasyon farkı" alıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise doğrudan 6 aylık TÜFE verilerine göre belirleniyor.
Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen maaşlar için TÜİK’in açıkladığı veriler baz alınıyor. HÜR-SEN ise bu 6 aylık bekleme süresinin çalışanları enflasyona karşı korumasız bıraktığını savunuyor.