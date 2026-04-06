Son olarak Romanya Milli Takımı’nı çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu'nun durumu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında geçirdiği ani sağlık kriziyle başlayan zorlu sürecin ardından bugün daha da ağırlaştı. Bükreş Üniversite Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki teknik direktörün beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi.
Lucescu ile ilgili korkutan iddia: Günlerdir hastanede yaşam savaşı veriyor
Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılan teknik direktör Lucescu’nun sağlık durumunun oldukça kritik olduğu öğrenildi. Lucescu’nun beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilirken hayatını kaybettiği iddiaları bile gündeme geldi.Serkan Talan
Romanya basını, Mircea Lucescu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu. Bir süredir yoğun bakımda olan 80 yaşındaki Rumen antrenör, tedaviye cevap vermedi. Mircea Lucescu tıbbi makinelerin desteğiyle nefes almaya devam ediyor. Romanya basını, Mircea Lucescu için ailesinin son kararının beklendiğini belirtti.
ÖLDÜĞÜ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ
Hastanede tedavi altında olan Rumen teknik adamın hayatını kaybettiği iddiaları da gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Lucescu’nun hayatını kaybettiği iddia edilse de konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Romanya Sağlık Bakanı Bakanı Alexandru Rogobete daha önce yaptığı açıklamada Lucescu’nun durumunun çok kritik olduğunu söyledi.
Öte yandan Rumen teknik adamın oğlu PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Panathinaikos maçı sonrası acil olarak özel uçakla Romanya'ya geldi. Bükreş’e gelen Răzvan Lucescu, hastaneye götürülmeden önce gazetecilere, “Ne diyebilirim ki? Zor, karmaşık bir durum bu, hastanede size tüm bilgileri verecek insanlar var. Şu anda hiçbir şeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM KAMPINDA FENALAŞTI
Gündüz saatlerinde Bükreş Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye cevap vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun iyice kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği ifade edilmişti.
Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye sevk edilmişti. 2 Nisan'da federasyon tarafından sözleşmesi feshedilen Mircea Lucescu, yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi görüyordu.
MİRCEA LUCESCU KİMDİR?
1945 yılında Bükreş’te doğan Mircea Lucescu, Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş formasıyla 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde ise Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile iki yıl üst üste şampiyonluk elde etti.
Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 8, Dinamo Kyiv ile 1 olmak üzere toplam 9 şampiyonluk yaşadı. 2004, 2010, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında Romanya'da; 2006, 2008 ve 2014 yılları arasında ise Ukrayna'da "Yılın Teknik Direktörü" seçildi. 2013 yılında Romanya'da "On Yılın Teknik Direktörü" ödülüne layık görüldü.
2015 yılında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça çıkan beşinci teknik direktör olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Kazandığı toplam 35 resmi kupa ile bu alanda tüm zamanların en başarılı teknik direktörleri arasında üst sıralarda yer alıyor.
Lucescu, son olarak Romanya Milli Takımı’nı çalıştırdı. 2026 Dünya Kupası’na katılmak için play off oynayan Romanya, A Milli Takımımıza tek golle mağlup olarak dev turnuvaya gitme şansını kaybetti. Romanya Futbol Federasyonu son maçın ardından Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurdu.