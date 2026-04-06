Lucescu ile ilgili korkutan iddia: Günlerdir hastanede yaşam savaşı veriyor

ÖLDÜĞÜ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Hastanede tedavi altında olan Rumen teknik adamın hayatını kaybettiği iddiaları da gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Lucescu’nun hayatını kaybettiği iddia edilse de konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Romanya Sağlık Bakanı Bakanı Alexandru Rogobete daha önce yaptığı açıklamada Lucescu’nun durumunun çok kritik olduğunu söyledi.