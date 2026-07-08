Alternatif pop sahnesinin küresel ölçekte en popüler isimlerinden biri olan ve LP sahne adıyla tanınan Laura Pergolizzi, ağustos ayında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Ünlü sanatçının gerçekleştireceği bu üç konserlik Türkiye turnesi, Epifoni'nin 10. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında organize ediliyor.
LP, Türkiye’ye geliyor: Üç büyük şehirde konser verecek
Dünyaca ünlü alternatif pop sanatçısı Laura Pergolizzi (LP), Epifoni’nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında ağustos ayında Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahne alacak.Züleyha Öncü
Alternatif popun özgün isimlerinden LP sahne adıyla tanınan Laura Pergolizzi, ağustos ayında Türkiye'de üç konser verecek.
Epifoni tarafından paylaşılan detaylara göre, sanatçının turne programı şu şekilde netleşti: LP, 11 Ağustos'ta Ankara CerModern'de, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda ve son olarak 14 Ağustos'ta İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alarak sevenleriyle bir araya gelecek.
Dünya çapındaki çıkışını özellikle "Lost on You" parçasıyla yapan ve pek çok hit şarkısıyla küresel bir başarıya imza atan sanatçı, karakteristik güçlü sesi ve etkileyici sahne şovlarıyla hafızalarda yer ediniyor.
Kariyeri boyunca dünya genelinde 3 milyarı aşkın dinlenme sayısına ulaşan sanatçı, 150'den fazla şehirde seyircisiyle buluştu.
Los Angeles çıkışlı sanatçı, solo çalışmalarının yanı sıra Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi isimler için bestelediği şarkılarla da müzik sektöründe adından söz ettirdi.
LP, 2023'te yayımladığı "Love Lines" albümünde akustik baladlardan alternatif rock tınılarına uzanan eserleri dinleyicilerle buluşturdu.