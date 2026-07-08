LP, Türkiye’ye geliyor: Üç büyük şehirde konser verecek

Alternatif pop sahnesinin küresel ölçekte en popüler isimlerinden biri olan ve LP sahne adıyla tanınan Laura Pergolizzi, ağustos ayında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Ünlü sanatçının gerçekleştireceği bu üç konserlik Türkiye turnesi, Epifoni'nin 10. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında organize ediliyor.