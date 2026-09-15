Lastik patladı ama takip bitmedi: Sancaktepe’de Drone’lu amansız takip

Ediz A.’nın daha önce 10 ALU 201 plakalı araçla Sancaktepe ve Sultanbeyli’de polisin ‘Dur’ ihtarına uymadığı, Sultanbeyli’de asayiş ekiplerine ait 2 araca çarparak kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan 7, ‘Kasten yaralama’ suçundan 18, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 12, ‘Tehdit ve hakaret’ suçlarından 11, ‘Mala zarar verme’ suçundan 6 olmak üzere toplam 54 olay kaydı bulunduğu belirlendi.