Lale, zarif görünümü ve göz alıcı renkleriyle bahçelerin en sevilen çiçeklerinden biridir. Ancak birçok kişi, doğru bakım uygulanmadığı için lalelerinin istediği verimi vermediğini fark eder. Oysa birkaç önemli detaya dikkat ederek her baharda sağlıklı ve gösterişli laleler yetiştirmek mümkündür.
Lale yetiştirenlerin kimseye anlatmadığı sırlar: Bu detayları bilmeyen çiçek açtıramıyor
Lale yetiştirmek sanıldığı kadar zor değil; ancak doğru zamanda dikim yapmak, uygun toprağı seçmek ve bakım sürecindeki kritik ayrıntıları bilmek gerekiyor. İşte rengârenk ve sağlıklı laleler yetiştirmenin püf noktaları.Mina Kaymakçı
DOĞRU SOĞAN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ
Lale yetiştirmenin ilk adımı kaliteli ve sağlıklı soğan seçmektir. Büyük, sert ve dış yüzeyinde çürüme ya da küflenme bulunmayan soğanlar tercih edilmelidir. Sağlıklı bir soğan, bitkinin güçlü gelişmesini ve daha canlı çiçekler açmasını sağlar.
Lale soğanlarının dikim zamanı da büyük önem taşır. Sonbahar aylarında, toprak sıcaklığı düşmeye başladığında yapılan dikimler, soğanların köklenmesini kolaylaştırır. Kış boyunca gelişen kök sistemi sayesinde ilkbaharda daha güçlü çiçeklenme elde edilir.
Laleler iyi drene edilen, organik madde bakımından zengin toprakları sever. Toprakta suyun uzun süre kalması soğanların çürümesine neden olabilir. Bu nedenle dikim alanının fazla su tutmayan bir yapıda olması gerekir.
Güneş ışığı da sağlıklı gelişimin temel unsurlarından biridir. Laleler gün içerisinde en az altı saat güneş alan bölgelerde daha güçlü büyür ve daha parlak renklere sahip çiçekler oluşturur. Yarı gölgeli alanlarda ise gelişimleri yavaşlayabilir.
SULAMA VE BAKIMDA YAPILAN HATALAR
Lale bakımında en sık yapılan hata aşırı sulamadır. Dikimden sonra kontrollü sulama yeterlidir. Özellikle yağışlı dönemlerde ilave sulama yapmak yerine toprağın nem durumunu kontrol etmek daha doğru olacaktır.
Çiçeklenme döneminde solan çiçeklerin temizlenmesi, bitkinin enerjisini gereksiz yere tohum oluşturmaya harcamasını önler. Yapraklar ise tamamen sararıp kuruyana kadar kesilmemelidir. Çünkü bu süreçte soğan gelecek yıl için besin depolamaya devam eder.
HER YIL DAHA GÜÇLÜ LALELER İÇİN NELER YAPILMALI?
Lale soğanları çiçeklenme sonrası doğru şekilde korunursa uzun yıllar verimli şekilde kullanılabilir. Toprak çok nemliyse soğanlar dikkatlice çıkarılıp serin, kuru ve havadar bir ortamda saklanabilir. Uygun koşullarda muhafaza edilen soğanlar bir sonraki dikim sezonunda yeniden kullanılabilir.
Sabırlı ve düzenli bakım, lale yetiştiriciliğinde başarının en önemli anahtarıdır. Doğru soğan seçimi, uygun dikim zamanı, kaliteli toprak, yeterli güneş ışığı ve dengeli sulama bir araya geldiğinde bahçeniz ya da saksınız her ilkbaharda rengârenk lalelerle dolabilir.