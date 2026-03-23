Ankara’da yaşanan olayda, Tıp Bayramı için kızına hediye cep telefonu sipariş eden B.D., kargonun kendisine ulaşmaması üzerine şikayetçi oldu.

İddiaya göre kurye, teslimat kodunu aldıktan sonra paketi bırakmadan ayrıldı.

KARGO KAPIDA BULUNAMADI

B.D., 15 Mart’ta kuryenin eve geldiğini, kimsenin bulunmaması üzerine teslimat kodunu isteyerek paketi kapıya bırakabileceğini söylediğini aktardı.

Ancak eve döndüğünde kargosunu bulamayan B.D., apartman görevlisine de herhangi bir teslimat yapılmadığını öğrendi.

Kargo firması da kuryeye ulaşamayınca olay yargıya taşındı.

TELEFONU SATIP BORCUNU ÖDEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kurye A.D.’nin cep telefonunu aldıktan sonra bir telefoncuya sattığı tespit edildi.

Şüphelinin, satıştan elde ettiği parayla borçlarını kapattığı ve bir kısmını eğlence mekanında harcadığı belirlendi.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan A.D., ifadesinde telefonu teslim etmek için adrese gittiğini, kimseyi bulamayınca teslimat kodunu alarak paketi bıraktığını, ancak daha sonra geri alıp sattığını söyledi.

Yaklaşık 52 bin lira karşılığında telefonu sattığını belirten şüpheli, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yola başvurduğunu ve ileride zararını karşılamayı düşündüğünü ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, kargo teslimat süreçlerindeki güvenlik önlemleri de yeniden gündeme geldi.