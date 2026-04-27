Kaza, Kurtalan ilçesine bağlı Çalıdüzü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Mercedes marka otomobil ile hayvan taşıyan bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.