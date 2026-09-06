Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu

Dünya çapında yaşanabilecek büyük bir felaket sonrasında hangi ülkeler kendi kendine yeterek ayakta kalabilir?
ND-GAIN İndeksi ve Risk Analysis'ta yayımlanan araştırmalardan aktarılan verilerde, nükleer kış gibi güneş ışığının ciddi ölçüde azalabileceği senaryolar ele alındı.
Değerlendirmelerde altyapı, sağlık sistemi, siyasi istikrar, coğrafi izolasyon ve nüfusun günlük 2 bin 200 kilokalorilik gıda ihtiyacının karşılanabilmesi gibi faktörler öne çıktı.
İşte küresel bir felakete karşı en dirençli olabileceği belirtilen 7 ülke...