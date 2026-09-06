Yeniçağ Gazetesi
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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu

Nükleer kış veya küresel sistemin çökmesi gibi büyük felaket senaryolarında hangi ülkelerin daha dirençli olabileceği araştırıldı. Gıda üretimi, coğrafi izolasyon ve krizlere dayanıklılık gibi kriterlerle 7 ülke öne çıktı. Listenin zirvesindeki ülke dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu - Resim: 1

Dünya çapında yaşanabilecek büyük bir felaket sonrasında hangi ülkeler kendi kendine yeterek ayakta kalabilir?

ND-GAIN İndeksi ve Risk Analysis'ta yayımlanan araştırmalardan aktarılan verilerde, nükleer kış gibi güneş ışığının ciddi ölçüde azalabileceği senaryolar ele alındı.

Değerlendirmelerde altyapı, sağlık sistemi, siyasi istikrar, coğrafi izolasyon ve nüfusun günlük 2 bin 200 kilokalorilik gıda ihtiyacının karşılanabilmesi gibi faktörler öne çıktı.

İşte küresel bir felakete karşı en dirençli olabileceği belirtilen 7 ülke...

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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu - Resim: 2

7. SOLOMON ADALARI
Listenin 7'nci sırasında Solomon Adaları bulunuyor.

Tropikal iklimi, zengin deniz kaynakları ve yerel gıda üretimi ülkenin en büyük avantajları arasında gösteriliyor.

Karmaşık teknolojik sistemlere ve küresel tedarik ağlarına bağımlılığının görece düşük olması, büyük bir kriz durumunda temel üretimin sürdürülebilmesine katkı sağlayabilir.

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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu - Resim: 3

6. VANUATU
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu, geleneksel tarım yöntemleri ve yerel balıkçılık imkanlarıyla öne çıkıyor.

Sanayileşmenin sınırlı olması normal koşullarda dezavantaj gibi görünse de küresel tedarik zincirlerinin tamamen koptuğu bir senaryoda ülkenin dış kaynaklara bağımlılığının düşük olması avantaj sağlayabilir.

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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu - Resim: 4

5. BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık gelişmiş sanayisi, güçlü altyapısı ve teknolojik kapasitesi sayesinde listede kendine yer buldu.

Ancak ülkenin yüksek nüfusu ve gıda ithalatına bağımlılığı, küresel ticaretin uzun süre durduğu bir senaryoda önemli bir risk oluşturuyor.

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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu - Resim: 5

4. İRLANDA
Listenin 4'üncü basamağında İrlanda yer alıyor.

Güçlü tarımsal altyapısı, ılıman iklimi ve deniz kaynakları ülkeyi gıda krizlerine karşı dirençli hale getiren faktörler arasında.

Buna karşın yakıt ve gübre ithalatının kesintiye uğraması, uzun süreli bir küresel krizde önemli sorunlardan biri olabilir.

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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu - Resim: 6

3. İZLANDA
İlk 3'e girildiğinde İzlanda karşımıza çıkıyor.

Ülkenin coğrafi izolasyonunun yanı sıra zengin balıkçılık kaynakları ve jeotermal enerji kapasitesi büyük avantaj sağlıyor.

Jeotermal enerjiyle desteklenen seracılık da güneş ışığının ciddi şekilde azaldığı bir felaket senaryosunda gıda üretiminin sürdürülmesine yardımcı olabilecek faktörlerden biri.

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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu - Resim: 7

2. YENİ ZELANDA
Zirvenin hemen arkasında Yeni Zelanda bulunuyor.

Ülkenin en büyük avantajlarından biri nüfusuna kıyasla oldukça yüksek gıda üretim kapasitesi. Verilere göre yalnızca süt ürünleri üretimi bile ülke nüfusunun ihtiyacının yüzde 132'sini karşılayabilecek seviyede.

Ancak yakıtta dışa bağımlılık, küresel tedarik zincirlerinin tamamen çökmesi halinde önemli bir kırılganlık oluşturabilir.

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Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu - Resim: 8

1. AVUSTRALYA
Listenin zirvesinde ise Avustralya yer alıyor.

Ülke, kişi başına günlük 16 bin 69 kilokalorilik gıda üretim kapasitesi ve geniş coğrafi izolasyonuyla diğer ülkelerden ayrılıyor.

Özellikle Tazmanya, gıda güvenliği açısından en avantajlı bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Bununla birlikte Avustralya'nın askeri ittifaklarının olası bir nükleer çatışmada hedef olma riskini artırabileceği değerlendiriliyor.

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