Küresel felaketten sağ çıkacak 7 ülke açıklandı: İlk sırayı kimse beklemiyordu

1. AVUSTRALYA

Listenin zirvesinde ise Avustralya yer alıyor.

Ülke, kişi başına günlük 16 bin 69 kilokalorilik gıda üretim kapasitesi ve geniş coğrafi izolasyonuyla diğer ülkelerden ayrılıyor.

Özellikle Tazmanya, gıda güvenliği açısından en avantajlı bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Bununla birlikte Avustralya'nın askeri ittifaklarının olası bir nükleer çatışmada hedef olma riskini artırabileceği değerlendiriliyor.