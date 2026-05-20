Kurban Bayramı’nda kesilen etler, bazı evlerde günde 3 öğün yenir duruma geliyor. Bunun da getirisi olarak artan tuz ve yağ alımı; kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinde hızlı dalgalanmalara yol açabiliyor. Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde hâlâ en yaygın ölüm sebebi olabiliyor.
Kurban Bayramı'nda bunu sakın yapmayın: Kalbiniz zarar görebilir
Kurban Bayramı’nda sofraların içeriği kadar ritmi de değişiyor. Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, Kurban Bayramı’nda kalp sağlığını desteklemek amacıyla 15 madde paylaştı.Derleyen: Baran Yalçın
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, her üç ölümden biri bu hastalıklara bağlı gelişiyor. Türkiye’de de benzer bir tablo söz konusu. Bu sebeple özellikle bayram gibi beslenme düzeninin kısa sürede değiştiği dönemlerde rehavete kapılmamak büyük önem arz ediyor.
İşte o 15 madde:
1- Porsiyon kontrolüne dikkat edin, aşırı kalori alımından kaçının.
2- Bayramda normal beslenme düzeninizi bozmayın, öğün atlamamaya özen gösterin.
3- Sofralarda aşırı çeşit ve ağır yiyeceklerden kaçının, yeni ve yoğun besinleri tadımlık miktarlarda tercih edin.
4- Tatlı tüketimini sınırlayın. Şerbetli seçenekler yerine sütlü tatlıları küçük porsiyonlarla tercih edin.
5- Kavurma, sakatat ve kırmızı et tüketimini sınırlayın, aşırı tüketimin kolesterolü yükseltebileceğini unutmayın.
6- Et yemeklerinde kavurma ve kızartma yerine haşlama, fırın veya ızgara yöntemlerini tercih edin.
7- Pilav, makarna ve börek gibi karbonhidratları sınırlı tüketin.
8- Kahvaltıda sucuklu yumurta, kızartma, börek ve tatlı gibi ağır seçeneklerden yalnızca birini, küçük porsiyonlarda tüketin.
9- Yemeklerde ideal tuz miktarını aşmamaya özen gösterin. Günlük toplam tuz tüketiminin 5 gram yani yaklaşık 1 çay kaşığını geçmemesine dikkat edin. (Tansiyon hastaları için bu miktar daha da azaltılmalı)
10- İçecek olarak su veya ev yapımı ayran tercih edin. Şekerli, gazlı ve hazır içeceklerden kaçının.
11- Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edin.
12- Sofraları sebze, salata ve meyve ile zenginleştirerek denge sağlayın.
13- Yemekleri yavaş yiyin, sofrada geçirilen süreyi uzatarak tokluk hissini artırın.
14- Gün içinde mümkün olduğunca hareket edin, kısa yürüyüşler kalp sağlığına katkı sağlar.
15- Bayram yoğunluğu ve stresi yönetmeye, dinlenmeye zaman ayırmaya özen gösterin.