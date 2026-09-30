Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı

Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı

Range Rover Sport Electric resmi olarak tanıtıldı. 542 beygir güç ve 850 Nm tork üreten elektrikli SUV, WLTP ölçümlerine göre 609 kilometre menzil sunarken İtalya'daki Carrara mermer ocaklarında 45 derecelik yamaçları tırmandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 1

Range Rover Sport'un tamamen elektrikli versiyonu resmen duyuruldu. Siparişlerin açılmasıyla birlikte tanıtılan Range Rover Sport Electric, çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle markanın elektrikli SUV ürün gamındaki yerini aldı.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 2

Modelin arazi kabiliyetlerini göstermek amacıyla gerçekleştirilen küresel test programının son etabı, İtalya'nın Carrara kentindeki mermer ocaklarında yapıldı.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 3

Burada 45 derece eğime sahip yamaçlarda tırmanış gerçekleştiren araç, daha önce Pikes Peak, Çin'deki Cennet Kapısı ve İzlanda'daki su tahliye kanalında yapılan testlerin ardından bir başka zorlu parkuru tamamladı.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 4

MLA-Flex platformu üzerinde geliştirilen Range Rover Sport Electric'in gövdesi, şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlara kıyasla yüzde 61 daha rijit.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 5

Modelin ağırlık merkezi de PHEV kardeşlerine göre 73 milimetre daha aşağıda konumlandırılıyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 6

Çift elektrik motorundan güç alan SUV, toplam 542 hp güç ve 850 Nm tork üretiyor. 850 Nm'lik tork değeri, bir Range Rover Sport modelinde sunulan en yüksek değer olarak belirtiliyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 7

Dynamic Launch modu kullanıldığında araç, 0'dan 100 km/s hıza 4,4 saniyede çıkabiliyor. Bu değer, P540 V8 benzinli versiyonun performansına ulaşıldığını gösteriyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 8

Range Rover Sport Electric'te gövdenin tabanına yerleştirilen 118,5 kWsa kapasiteli yüksek enerji yoğunluklu batarya kullanılıyor. Batarya, WLTP standartlarına göre 609 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 9

Gerçek kullanım koşullarında ise 535 kilometre menzil sunuluyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 10

800V elektrik mimarisine sahip model, ultra hızlı DC şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarjla 220 kilometre menzil kazanabiliyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 11

Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine ulaşması ise yaklaşık 22 dakika sürüyor. Aerodinamik açıdan yeniden şekillendirilen ön ızgara ve alaşım jantlar da otoyol kullanımında menzile 16 kilometre katkı sağlıyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 12

Range Rover Sport Electric'in sürüş özellikleri arasında akıllı çekiş yönetimi, sanal 4x4 sistemi, Adaptif Havalı Süspansiyon ve elektronik Aktif Yatma Kontrolü (eARC) bulunuyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 13

Virajlarda gövdenin salınımını kontrol etmek için kullanılan eARC sistemi, aks başına 1.400 Nm'ye kadar tork uygulayabiliyor.

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Kurallar baştan yazılacak: Yeni elektrikli SUV zorlu yollara göz kırptı - Resim: 14

Standart olarak sunulan Dört Tekerlekten Yönlendirme sistemi ise aracın dar virajlarda daha rahat manevra yapmasını sağlıyor.

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