Özellikle belirli serilerde görülen basım kusurları, bu paraları sıradan bir ödeme aracından çıkarıp koleksiyoncuların peşinde koştuğu özel parçalara dönüştürüyor.
Küçük bir hata, büyük servet: Cüzdanınızdaki bu parayı kontrol edin
Polonya’da günlük yaşamda sık kullanılan 2 złoty madeni paralar, bazı nadir üretim hataları nedeniyle koleksiyon dünyasında beklenmedik şekilde yüksek değerlere ulaşmaya başladı.Derleyen: Cemile Kurel
Numismatik dünyasında (madeni para bilimi) bir paranın değeri, üzerinde yazan nominal tutardan çok daha farklı kriterlere göre belirleniyor. Son dönemde 2 złoty’lerde görülen üretim hataları, bu farkı çok daha görünür hale getirdi.
Uzmanlara göre değer artışının temel nedeni nadirlik. Özellikle darphane kaynaklı hatalar, çift baskılar, merkez kaçıklığı ya da yüzey hizalama bozuklukları parayı sıradanlıktan çıkarıyor. Ayrıca bazı yıllarda sınırlı sayıda basılan seriler de koleksiyon değerini ciddi şekilde artırıyor.
Sosyal medya ve açık artırma platformlarında bu tür hatalı 2 złoty’lerin 2.000 ile 8.000 złoty (yaklaşık 25.000 TL – 100.000 TL) arasında alıcı bulabildiği belirtiliyor.
Bu da birçok kişinin cüzdanındaki bozuk paraları daha dikkatli incelemesine yol açıyor.
Uzmanlar, paraların üzerindeki detayların özellikle kartal figürü, yazı hizası ve metal birleşim noktaları açısından kontrol edilmesini öneriyor.
Şüpheli bir farklılık fark edildiğinde, paranın harcanmak yerine bir uzmana gösterilmesi tavsiye ediliyor.