Küba, ABD ile yaşanan gerilim kapsamında olası bir askeri müdahaleye karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurdu.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, NBC News’e verdiği röportajda, ülkelerinin ABD için herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirterek, buna rağmen askeri hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Fernandez de Cossio, olası bir saldırı ihtimaline ilişkin, “Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazır. Bugün de olası bir askeri saldırıya karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Böyle bir ihtimali düşük görüyoruz ancak hazırlıksız olmak saflık olur” ifadelerini kullandı.

Küba’nın barışçıl bir ülke olduğunu vurgulayan yetkili, ABD ile diyaloga açık olduklarını da dile getirdi.

Öte yandan ABD ambargosunun ülke üzerindeki etkilerine dikkat çeken Fernandez de Cossio, mevcut ekonomik koşulların zorlayıcı olduğunu ancak bu durumla mücadele etmek için aktif şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini ve enerji sisteminin sınırlı kaynaklarla ayakta tutulmaya çalışıldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yönelik yaptırımları genişleten kararının ardından, iki ülke arasındaki gerilim yeniden yükselmişti.