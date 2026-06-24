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Kaynak: AA

Küba hükümeti, ABD'nin Küba ordusunun kontrolünde bulunan GAESA Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin ada ülkesine yönelik yeni adımlarını sert sözlerle eleştirdi.

RODRİGUEZ'DEN SERT AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu hedef alan Rodriguez, Washington yönetiminin Küba ekonomisine yönelik baskıyı artırdığını savundu.

Rodriguez, açıklamasında, "ABD hükümeti, ekonomimize yönelik kuşatmayı daraltacak adımları sürdürüyor. Bu bireyin dünyanın en büyük gücünün başında körüklediği şey bir suçtur." ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM KARARI DUYURULMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küba ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ordunun kontrolünde faaliyet gösteren GAESA Holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.

GEREKÇE OLARAK KAYNAKLARIN KULLANIMI GÖSTERİLDİ

Rubio, söz konusu yapıların Küba halkının kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne sürdü.

ABD'li Bakan ayrıca, Küba'nın maden ve metal rezervlerini haksız kazanç amacıyla kullandığını savunduğu bazı kuruluşların da yaptırım kapsamına alındığını açıkladı.

Rubio, bu şirketlerin ABD karşıtı propaganda faaliyetlerini sürdürmelerine izin vermeyeceklerini de ifade etti.