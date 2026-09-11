Kredi kartı limitleri değişecek iddiasına yalanlama

Bu nedenle aylık bütçenizde kredi kartınız için olan kısmı ayırıp, kalan kısmıyla tasarruf ve harcamalarınızı gerçekleştirmeniz menfaatinize olacaktır. Kredi kartını borçlanma aracı olarak değil, ödeme aracı olarak kullanıp, hesap kesim tarihinden sonra dönem borcunun tamamını kapatmak en doğru yaklaşım olarak biliniyor.