Kredi kartı limitlerine ilişkin değişiklikler olacağı iddiaları sosyal medya siteleri ve bazı basın kuruluşları tarafından ortaya atılmaya başlandı. Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren değişikliklerin yürürlüğe gireceği iddia edildi.
Kredi kartı limitleri değişecek iddiasına yalanlama
Milyonlarca kredi kartı sahibi ve kredi kartı almak isteyenlerin merak ettiği"Kart limitim azaltılacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Sektör kaynakları iddialara son noktayı koyarak önemli açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
İddialara göre, bankalar kredi kartı limiti verirken müşterilerin beyanına göre değil, gerçek geliri, mevcut borçları ve kredi puanına göre ödeme imkanlarını ele alarak limit belirleyeceği ifade edildi.
Hatta SGK ile organize olan bir sistem kurulup, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki borç verileriyle birlikte gerçek maaşın tespit edileceği öne sürüldü.
NTV'nin haberine göre, düzenleme ile vatandaşların borçlanma sınırlarının belirleneceği ve bütçelerini aşmayacağına dair kaynağı belli olmayan açıklamalar yapıldı.
Mevcutta kredi kartı olan ve yüksek limiti bulunanların da düzenlemeye tabi tutulacağı ve limitlerinin yeniden belirlenebileceği öne sürüldü.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, haberlerin periyodik olarak ortaya çıktığı, yeni bir düzenlemenin olmadığı, yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.
Böyle bir durumun gerçekleşmesi için BDDK, taslak metnini görüşe açarak, sektör temsilcilerine ileterek onların da görüşlerini alması ve daha sonrasında düzenleme yapması gerekiyor.
Yılın ilk aylarında kredi kartlarına ilişkin limit düzenlemesi yapılacağını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu duyurmuştu. Yapılan düzenlemeler bankalara bildirilmiş ve resmi olarak da iletilmişti.
Fakat BDDK, "Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır." açıklamasını yapmıştı.
Kredi kartı dünya genelinde ödeme aracı olarak kullanılırken ülkemizde vatandaşlar tarafından borçlanma aracı olarak biliniyor. Öte yandan dünyanın hiçbir yerinde olmayan taksit imkanı Türkiye'de kredi kartlarında bulunuyor.
Gelir düzeyi yetersiz olan kişiler taksitli satın alımlar gerçekleştirerek isteklerini karşılayabiliyor. Fakat kredi kartı limitini bütçesinin üstünde belirleyip, dönem borcu yerine asgari ödeme tutarına yönelenlerin kart borçları her geçen ay artıyor ve kişinin gelirinden daha fazla ödemeler ortaya çıkıyor.
Bu nedenle aylık bütçenizde kredi kartınız için olan kısmı ayırıp, kalan kısmıyla tasarruf ve harcamalarınızı gerçekleştirmeniz menfaatinize olacaktır. Kredi kartını borçlanma aracı olarak değil, ödeme aracı olarak kullanıp, hesap kesim tarihinden sonra dönem borcunun tamamını kapatmak en doğru yaklaşım olarak biliniyor.