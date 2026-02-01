Milyonlarca vatandaş zaman buldukça kredi kartıyla alışveriş gerçekleştiriyor. Fakat bazıları ödeme sırasında farkında olmadan "komisyon" adı altında fazladan ücret veriyor.

Küçük tutarlı ödemelerde özellikle gözden kaçana bu kesintiler, yasal değil. Tüketiciler, ödedikleri bu bedelleri kuruşuna kadar geri alma hakkı bulunuyor.

ÖDEME GERİ ALINABİLİYOR

Tüketiciler ise bu ödeme için yapılması gerekenleri 3 ana başlıkta özetliyor. Ödeme yapılan fiş veya makbuzu saklamak, e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak ve alınan bedelin faiziyle birlikte iadesini talep etmek gibi durumlar gerekiyor.

KAYSERİ'DE 2 TL KOMİSYON İÇİN EMSAL KARAR

Bu şekilde Kayseri’de bir vatandaş, kredi kartıyla yaptığı alışveriş sırasında kendisinden 2 TL komisyon ücreti kesildiğini söyleyerek, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. İnceleme neticesinde komisyon uygulamasının mevzuata aykırı olduğuna karar verdi.

Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciden ek komisyon talep edilemeyeceğinin altını çizerek, kesilen 2 TL’nin vatandaşa iade edilmesine hükmetti. Bu karar ise benzer durumlar için emsal niteliğinde.