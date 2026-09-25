Banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen harcamaların toplamı, 18 Eylül ile sona eren haftada 680,1 milyar TL olarak kaydedildi.
Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti
Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 18 Eylül haftasında 680,1 milyar TL'ye ulaştı. Haftalık yükselişte market ve akaryakıt harcamaları belirleyici olurken, yeme-içme sektöründeki kartlı ödemeler geriledi.Kaynak: Haber Merkezi
Bir önceki hafta bu rakam 661,4 milyar TL düzeyindeydi.
Böylece kartlı harcamalarda haftalık bazda yaklaşık 18,7 milyar TL'lik artış meydana geldi. Söz konusu yükselişin oranı yüzde 2,8 oldu.
Ancak harcamalardaki değişim tüm kategorilerde aynı yönde gerçekleşmedi.
Haftalık hareketin önemli bir bölümü market ve akaryakıt ödemelerinden kaynaklanırken, yeme-içme harcamalarında düşüş yaşandı.
18 Eylül haftasında kart kullanımındaki en yüksek tutarlı artış market ve alışveriş merkezi harcamalarında görüldü.
Bu alandaki harcamalar, bir haftada 137,46 milyar TL'den 144,73 milyar TL'ye yükseldi.
Böylece kategorinin toplam harcaması yaklaşık 7,27 milyar TL arttı. Haftalık değişim yüzde 5,3 olarak hesaplandı.
Akaryakıt harcamalarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.
Önceki hafta 45,86 milyar TL olan kartlı akaryakıt ödemeleri, 18 Eylül haftasında 50,72 milyar TL'ye ulaştı.
Bu kategorideki artış yaklaşık 4,86 milyar TL olurken, akaryakıt harcamalarındaki yükseliş toplam kartlı harcama artışının yaklaşık dörtte birini oluşturdu.
Market ve akaryakıt kalemleri birlikte değerlendirildiğinde, bu iki kategorideki toplam artış yaklaşık 12,13 milyar TL'ye ulaştı.
Böylece söz konusu iki harcama grubu, toplam kartlı harcamalarda haftalık olarak meydana gelen 18,7 milyar TL'lik artışın yaklaşık yüzde 65'ini oluşturdu.
Kartlı harcamalardaki genel yükselişe rağmen yeme-içme kategorisinde ters yönde bir hareket görüldü.
Yeme-içme için kartlardan yapılan ödemeler 43,53 milyar TL'den 41,51 milyar TL'ye indi.
Böylece haftalık bazda yaklaşık 2,02 milyar TL'lik düşüş meydana gelirken, gerileme yüzde 4,6 oldu. İnternet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerde ise artış kaydedildi.
Bu kategorideki harcamalar 192,70 milyar TL seviyesinden 196,94 milyar TL'ye çıktı. Haftalık yükseliş yaklaşık yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.
18 Eylül haftasına ilişkin veriler, toplam kartlı harcamaların yükselmesine karşın tüketicilerin harcama kalemlerindeki değişimin aynı yönde olmadığını ortaya koydu.
Haftalık harcama rakamlarının fiyat hareketleri, seyahat yoğunluğu ve ödemelerin zamanlaması gibi etkenlerden etkilenebileceği belirtildi.
Bu nedenle tek haftalık değişim, tüketim alışkanlıklarında kalıcı bir dönüşüm olduğu şeklinde değerlendirilmiyor.
Kartlı harcamalardaki genel hareketin yanı sıra özellikle market, akaryakıt ve yeme-içme kategorilerindeki değişim, haftanın öne çıkan verileri arasında yer aldı.