Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti

Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 18 Eylül haftasında 680,1 milyar TL'ye ulaştı. Haftalık yükselişte market ve akaryakıt harcamaları belirleyici olurken, yeme-içme sektöründeki kartlı ödemeler geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen harcamaların toplamı, 18 Eylül ile sona eren haftada 680,1 milyar TL olarak kaydedildi.

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Bir önceki hafta bu rakam 661,4 milyar TL düzeyindeydi.

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Böylece kartlı harcamalarda haftalık bazda yaklaşık 18,7 milyar TL'lik artış meydana geldi. Söz konusu yükselişin oranı yüzde 2,8 oldu.

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Ancak harcamalardaki değişim tüm kategorilerde aynı yönde gerçekleşmedi.

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Haftalık hareketin önemli bir bölümü market ve akaryakıt ödemelerinden kaynaklanırken, yeme-içme harcamalarında düşüş yaşandı.

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18 Eylül haftasında kart kullanımındaki en yüksek tutarlı artış market ve alışveriş merkezi harcamalarında görüldü.

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Bu alandaki harcamalar, bir haftada 137,46 milyar TL'den 144,73 milyar TL'ye yükseldi.

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Böylece kategorinin toplam harcaması yaklaşık 7,27 milyar TL arttı. Haftalık değişim yüzde 5,3 olarak hesaplandı.

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Akaryakıt harcamalarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

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Önceki hafta 45,86 milyar TL olan kartlı akaryakıt ödemeleri, 18 Eylül haftasında 50,72 milyar TL'ye ulaştı.

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Bu kategorideki artış yaklaşık 4,86 milyar TL olurken, akaryakıt harcamalarındaki yükseliş toplam kartlı harcama artışının yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 12

Market ve akaryakıt kalemleri birlikte değerlendirildiğinde, bu iki kategorideki toplam artış yaklaşık 12,13 milyar TL'ye ulaştı.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 13

Böylece söz konusu iki harcama grubu, toplam kartlı harcamalarda haftalık olarak meydana gelen 18,7 milyar TL'lik artışın yaklaşık yüzde 65'ini oluşturdu.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 14

Kartlı harcamalardaki genel yükselişe rağmen yeme-içme kategorisinde ters yönde bir hareket görüldü.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 15

Yeme-içme için kartlardan yapılan ödemeler 43,53 milyar TL'den 41,51 milyar TL'ye indi.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 16

Böylece haftalık bazda yaklaşık 2,02 milyar TL'lik düşüş meydana gelirken, gerileme yüzde 4,6 oldu. İnternet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerde ise artış kaydedildi.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 17

Bu kategorideki harcamalar 192,70 milyar TL seviyesinden 196,94 milyar TL'ye çıktı. Haftalık yükseliş yaklaşık yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 18

18 Eylül haftasına ilişkin veriler, toplam kartlı harcamaların yükselmesine karşın tüketicilerin harcama kalemlerindeki değişimin aynı yönde olmadığını ortaya koydu.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 19

Haftalık harcama rakamlarının fiyat hareketleri, seyahat yoğunluğu ve ödemelerin zamanlaması gibi etkenlerden etkilenebileceği belirtildi.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 20

Bu nedenle tek haftalık değişim, tüketim alışkanlıklarında kalıcı bir dönüşüm olduğu şeklinde değerlendirilmiyor.

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Kredi kartı harcamalarında sürpriz: Yön değişti - Resim: 21

Kartlı harcamalardaki genel hareketin yanı sıra özellikle market, akaryakıt ve yeme-içme kategorilerindeki değişim, haftanın öne çıkan verileri arasında yer aldı.

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