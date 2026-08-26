Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz

Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz

Uzmanlara göre doğru uyku düzeni, sabah ışığı ve küçük alışkanlık değişiklikleriyle vücudunuzu istediğiniz saatte doğal olarak uyanmaya alıştırabilirsiniz. Bu yöntemle sabah mahmurluğunu azaltıp gün içindeki zindeliğinizi artırabilirsiniz.

Kaynak: Diğer
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Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz - Resim: 1

Vücudunuzu doğru zamanda kendiliğinden uyanacak şekilde eğitmek, sabah uyuşukluğunu azaltmaktan ruh halini iyileştirmeye kadar sayısız sağlık fayda getirebilir.

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Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz - Resim: 2

Yeterli uyku, bedenimizin ve zihnimizin düzgün çalışması için hayati derecede önem taşıyor. Yetişkinlerin yedi ila dokuz saat uykuyu hedeflemesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, alarm kurmanıza gerek olmayan bir haftalık tatil veya dinlenme süresinin, uyanma saatinizle ilgili denemeler yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu ifade ediyor.

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Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz - Resim: 3

Sabah'ta yer alan habere göre, ortamdaki ışık, iç saatimizi uyku düzenimizle senkronize etmekte büyük rol oynuyor. Doğal ışık, uyku ve uyanıklığı işaret eden hormonları harekete geçirir. Uyku uzmanı Anna Joyce, "Işık, sirkadiyen saatin en büyük düzenleyicisidir. Melatoninin azalmasını ve uyanık olma zamanının geldiğini söyler" diye konuştu.

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Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz - Resim: 4

Gece karartma perdeleri ve göz maskeleri kullanmak iyi bir başlangıç olabilir. Sabah ışığının içeri girmesi için perdeleri hemen açmak, bizi uyanık hale getiren kortizolü artırır.

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Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz - Resim: 5

Akıllı telefonlar birçoğumuz için en büyük uyku engeli...Cihazların yaydığı mavi ışık uykusuzluğumuzdan kısmen sorumlu olabilir. Gün ışığıyla benzer dalga boyuna sahip olan bu ışık, gece olduğunda beyne kafa karıştırıcı sinyaller gönderebilir. Akıllı telefonların daha etkili yönü ise dopamin salgılanmasına yol açan, yani küçük mutluluk anlarını yakalamak için sosyal medya akışlarını sürekli tarama alışkanlığıdır.

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Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz - Resim: 6

Bu platformlardaki algoritmalar bizi meşgul tutmak üzere tasarlanmıştır.

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Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz - Resim: 7

Aşırı sosyal medya kullanımının uykuyu olumsuz etkilediği gerçeği pek de şaşırtıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmıyor.

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Kötü sesli alarmları unutun: Bu yöntemle kendiliğinden uyanabilirsiniz - Resim: 8

Uyku uzmanı Eti Ben Simon, hayat düzenindeki ufak değişikliklerle sağlıklı bir uyku uyumanın mümkün olduğunu ifade ederek şunları söylüyor: "Sirkadiyen sistemin değişmesi yavaş olur. Yatma ve uyanma saatlerinde yarımşar saatlik bir kayma ile başlayın, her gün yarım saat daha erkene alın ve istediğiniz saate ulaşana kadar bu şekilde devam edin."

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