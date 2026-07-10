Köşeyi dönmek isteyenler dikkat: Temmuz bitmeden birini ekin

Sözcü'de yer alan habere göre, bitki uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, Temmuz ayının sonuna kadar toprakla buluşturulduğunda hızla büyüyen ve sonbahar mevsimi boyunca ürün vermeyi sürdüren 7 sebze türü ön plana çıkar.

Ancak bu dönemde yapılacak ekimlerin başarısı, bölgenin iklim şartlarına ve tarımsal dayanıklılık haritasındaki konumuna göre farklılık gösterebilir. Söz gelimi, yüksek sıcaklığa sahip bölgelerde bitkiler için ilave sulama ve öğleden sonraları gölgeleme uygulaması gerekirken; daha serin olan kuzey bölgelerinde ise ekim faaliyetleri yazın sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam ettirilebiliyor.