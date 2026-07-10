Tarım ve bahçecilik işleriyle ilgilenen birçok kişi, Temmuz ayının gelişiyle birlikte yılın en verimli ekim döneminin geride kaldığını düşünür.
Köşeyi dönmek isteyenler dikkat: Temmuz bitmeden birini ekin
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte ekim sezonunun bittiğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisinde. Yüksek toprak sıcaklığı, belirli sebze türlerinde çimlenmeyi hızlandırarak sadece birkaç hafta içinde hasat elde edilmesini sağlıyor. İşte yaz ortasında ekilebilecek, sıcağa dayanıklı 7 sebze türü.Kaynak: Diğer
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ekim döneminin kapandığı yönündeki inanış, aslında doğru bilinmeyen bir kuraldır. Tarım uzmanlarına göre, doğru mahsul tercihleri yapıldığı takdirde yüksek sıcaklıklar bir fırsata dönüştürülebilir.
Sıcaklığını koruyan toprak, tohumların çok daha çabuk çimlenmesini sağlarken; yüksek sıcaklıkları seven belirli sebzeler de yaz ortasındaki bu iklimde normalin ötesinde bir hızla büyür. Bölgenin iklim yapısı göz önünde bulundurulup doğru sulama yöntemleri uygulandığında, Temmuz ayında toprakla buluşturulan ürünlerden kısa sürede oldukça yüksek bir verim elde edilebilir.
Sözcü'de yer alan habere göre, bitki uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, Temmuz ayının sonuna kadar toprakla buluşturulduğunda hızla büyüyen ve sonbahar mevsimi boyunca ürün vermeyi sürdüren 7 sebze türü ön plana çıkar.
Ancak bu dönemde yapılacak ekimlerin başarısı, bölgenin iklim şartlarına ve tarımsal dayanıklılık haritasındaki konumuna göre farklılık gösterebilir. Söz gelimi, yüksek sıcaklığa sahip bölgelerde bitkiler için ilave sulama ve öğleden sonraları gölgeleme uygulaması gerekirken; daha serin olan kuzey bölgelerinde ise ekim faaliyetleri yazın sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam ettirilebiliyor.
1. Çalı Fasulyesi
Yaz ortasında ekimi en kolay gerçekleştirilen sebzeler arasında yer alan çalı fasulyesi, sıcak toprağı oldukça sever.
Tohumların doğrudan kalıcı yerlerine ekilmesi önerilir. Fideler kök salana kadar toprağın nemli tutulması
durumunda, birçok çeşit 50 ila 60 gün gibi kısa bir sürede ürün vermeye başlar. Temmuz ekimi, hasat dönemini sonbahara kadar uzatmak isteyen üreticiler için ideal bir alternatiftir.
2. Yaz Kabağı
Hızlı sonuç almak isteyen bahçıvanlar için kabak ve sakız kabağı en verimli seçeneklerden biridir. Sıcak havalarda adaptasyon yeteneği yüksek olan bu bitkiler, ekildikten yaklaşık altı hafta sonra meyve vermeye başlar. Yeterli güneş, su ve alan sağlandığında yüksek verimlilik sunan bu türlerde, sezon boyunca ürün alımının devam etmesi için düzenli hasat yapılması kritik önem taşır.
3. Salatalık
Sıcaklık ve uzun gün ışığı süreleri salatalığın büyüme hızını doğrudan artırır. Temmuz ayında güneş alan bir alana doğrudan ekilen tohumlar, dikey destek çubukları kullanılarak büyütüldüğünde hava sirkülasyonu artar ve hastalık riski minimuma iner. Kuraklık stresi meyvelerde acılaşmaya neden olabileceğinden, özellikle sıcak günlerde sulama düzenine dikkat edilmelidir.
4. Pazı
Pazı, yaz sıcaklarına karşı hassas olan birçok yapraklı sebzenin aksine bu duruma karşı oldukça dirençlidir. Marula göre yüksek sıcaklıklara çok daha iyi dayanan bu bitki, dıştaki yaprakları düzenli olarak hasat edildikçe aylarca yeni sürgünler üretmeye devam eder. Ayrıca ılıman iklime sahip bölgelerde bu hasat dönemi kış mevsimine kadar uzayabilmektedir.
5. Bamya (Yenilebilir Bamya)
Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde gelişim hızı en tepe noktaya ulaşan bamya, yazın en sıcak haftalarında yüksek performans gösterir. Son yıllarda küresel sıcaklık
artışlarıyla birlikte, geleneksel yetiştirme alanlarının dışındaki bölgelerde de Temmuz ayı ekimlerinde başarılı sonuçlar alındığı gözlemlenmektedir.
6. Börülce
Siyah gözlü bezelye olarak da adlandırılan güney bezelyesi (börülce), yaz sıcağına en dayanıklı baklagillerden biridir. Serin havaların aksine, yüksek toprak ve hava sıcaklığının
bulunduğu Temmuz ayında ekildiğinde daha sağlıklı bir gelişim gösterir.
7. Pancar
Özellikle nispeten daha serin ve kuzey bölgelerde, Temmuz ayı pancar ekimi için sonbahar hasadı fırsatı
sunar. Sıcak toprak tohumun hızlıca çıkmasını sağlarken, mevsim sonundaki serin havalar kök yapısının ideal lezzetine kavuşmasına yardımcı olur. Hem kökü hem de yaprakları tüketilebilen bu bitki, dar alanlarda yüksek verim arayanlar için uygundur.