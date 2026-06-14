Yaz mevsiminin gelişiyle serinlemek için su kaynaklarına yönelen vatandaşların yaptığı küçük hatalar, trajik sonuçlar doğurabiliyor. Sahada arama-kurtarma faaliyeti yürüten Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri, vakaların önüne geçmek için hem sahada hem de okullarda yoğun bir eğitim mesaisi harcıyor.
Konya "balık adamları" uyardı: "Su affetmez, bir anlık ihmal bir ömür pişmanlıktır"
Yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri teyakkuza geçti. Zorlu kış şartlarında buzu kırarak dalış yapan "balık adamlar", şimdilerde çalışmalarını sürdürürken, okullarda da öğrencilere hayati uyarılarda bulunuyor.Kaynak: İHA
Boğulma olaylarının büyük bir kısmının basit ama hayati ihmallerden kaynaklandığını vurgulayan Su Altı Grup Amiri Komiser Hakan Özdemir, "Su affetmez, bir anlık ihmal ve alınmayan tedbir bir ömür pişmanlığa dönüşebilir" dedi. Sürecin fizyolojik aşamalarına değinen Özdemir, şu uyarılarda bulundu:
"Suda boğulma; ağız ve burnun sıvı ile dolması sonucu solunum yollarının kapanması ve vücudun oksijensiz kalarak hayati fonksiyonlarının durmasıdır. Bu süreç genellikle panik ile başlar. Kontrolsüz nefes alma çabası, oksijen yetersizliği ve bilinç kaybının ardından kalp durması gerçekleşir. Sahadaki tecrübelerimiz, en belirleyici ve süreci hızlandıran faktörün panik olduğunu gösteriyor."
Çok iyi derecede yüzme bilen kişilerin dahi boğulma riskiyle karşılaştığını belirten Komiser Hakan Özdemir, can kayıplarını önlemek için şu kurallara dikkat çekti:
Üç Altın Kuralı Bilin: Suya girilecek alanın derinliği, sıcaklığı ve dip yapısı mutlaka bilinmelidir. Bu üç faktörün bilinmesi riski önemli ölçüde azaltır.
Güvenli Alanları Seçin: Cankurtaran bulunan, kurumsal, denetimli ve dubalarla çevrili plaj ile havuzlar tercih edilmelidir. Bilinmeyen yerlerde asla tek başına suya girilmemelidir.
Yüzdürücü Ekipmanlara Güvenmeyin: Deniz yatağı ve simidi gibi araçlar rüzgarla açığa sürüklenebilir. Bu şekilde kilometrelerce uzağa sürüklenen birçok vatandaşı kurtardık. Çocuklar için can yeleği kullanılsa bile sürekli gözetim şarttır; çünkü boğulma çırpınarak değil, sessizce gerçekleşir.
Baraj ve Kanallardan Uzak Durun: Sulama kanalları, baraj ve göletlerin zemininde balçık, çamur, kesici cisimler bulunur. Halk arasında "su çekmesi" denilen zemin yapısı ve düşük kaldırma kuvveti nedeniyle buralardan kurtulmak son derece zordur.
Denizlerde sıkça görülen rip akıntısına karşı da hayati bir rehber sunan Özdemir, akıntıya kapılanların yapması gerekenleri şöyle sıraladı:
"Yüzmeyi çok iyi bilenler, akıntıya karşı dikine yüzmeye çalışıp efor sarf ettikleri için yorulup kıyıya varamadan can veriyor. Çeken akıntı sizi suyun altına çekmez, sadece kıyıdan açığa doğru sürükler. Bu durumda sakin kalınmalı ve sırt üstü yüzer pozisyona geçilerek akıntının sizi götürmesine izin verilmelidir. Bu esnada bağırarak yardım istenmeli, ses duyulmazsa akıntının 200-300 metre sonra bitmesi beklenmelidir. Akıntı durduğunda kıyıya paralel şekilde sağa veya sola yüzerek güvenli alana çıkılmalıdır."
Fotoğraf çekilmek uğruna şelale ve kaya kenarları gibi tehlikeli alanlarda bulunulmaması gerektiğini hatırlatan Komiser Özdemir, boğulma vakalarına müdahale edecek kişileri de uyardı: "Bir kazazede, iki kazazededen daha değerlidir. Öncelikle kendi can güvenliğinizi almalısınız. Sahada en sık karşılaştığımız durumlardan biri, yardım etmek isterken boğulan vatandaşlarımızdır."
Emniyet müdürlüğü, tedbirleri yalnızca uyarılarla sınırlı tutmuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, okulların kapanmasına sayılı günler kala bugüne kadar 2 bin 400 öğrenciye ulaşılarak boğulma vakalarına karşı bilinçlendirme eğitimleri verildi. Ekipler, eğitimlerin okul dönemi bitene kadar kesintisiz süreceğini belirtti.