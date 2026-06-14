Konya "balık adamları" uyardı: "Su affetmez, bir anlık ihmal bir ömür pişmanlıktır"

Fotoğraf çekilmek uğruna şelale ve kaya kenarları gibi tehlikeli alanlarda bulunulmaması gerektiğini hatırlatan Komiser Özdemir, boğulma vakalarına müdahale edecek kişileri de uyardı: "Bir kazazede, iki kazazededen daha değerlidir. Öncelikle kendi can güvenliğinizi almalısınız. Sahada en sık karşılaştığımız durumlardan biri, yardım etmek isterken boğulan vatandaşlarımızdır."