UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile Crystal Palace tarihlerinin ilk Avrupa başarısı için finalde karşı karşıya geldi.
ALEMAO DUYGULANDI
Leipzig'te oynanan zorlu karşılaşma öncesi duygusal anlar yaşandı. Rayo Vallecano tarihinin en önemli maçına çıkarken takımın hücum oyuncusu Alemao seremoni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
İki takım futbolcularıyla hakemlerin yan yana dizildiği ve stadyumda Konferans Ligi müziğinin çaldığı anda kameralar Alemao'nun duygusal anlarını ekrana getirdi. Brezilyalı futbolcunun gözlerinin dolduğu görüldü.