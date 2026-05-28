Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından başkent Bogota'daki uluslararası bir eğitim kurumunda görev yapan mutfak personeli ve şeflere yönelik uygulamalı Türk yemekleri atölyesi düzenlendi.

Atölyede yoğurt çorbası, kısır, köfte ve tavuk sote gibi Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinin yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Hazırlanan yemekler, öğle yemeğinde öğrencilere ikram edildi ve farklı milletlerden öğrenciler Türk mutfağını tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik, öğrenciler ve okul yönetimi tarafından ilgiyle karşılanırken, Türk mutfağının lezzetleriyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı.

Türk Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen davette ise Bogota'da görev yapan büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri ağırlandı.

Etkinlikte, Anadolu'nun farklı bölgelerinden Türk yemekleri ve tatlıları misafirlere ikram edildi.

Programda misafirlere Türk Mutfağı Haftası'nın amacı ve bu yılın "Bir Sofrada Miras" teması hakkında bilgi verildi.

Türk mutfağının sadece gastronomi değil, aynı zamanda kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu vurgulandı.