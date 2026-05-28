Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko ile Erokspor karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede sarı lacivertliler baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu.

FENERBAHÇE İLK YARIDA AĞIRLIĞINI KOYDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-19 önde tamamladı.

Savunmadaki sertliği ve hızlı hücumlarıyla farkı açan Jasikevicius’un öğrencileri devreye 45-32 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü bırakmayan sarı lacivertliler son bölüme 66-49 önde girdi.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko mücadeleyi 94-72 kazandı.

SARI LACİVERTLİLER SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde 1-0 avantaj yakaladı. Serinin ikinci karşılaşması Erokspor’un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü oynanacak.

TUCKER MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe Beko’da Tucker 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Melih Mahmutoğlu 13 sayı, Jantunen ise 11 sayıyla galibiyete katkı verdi. Erokspor’da Thurman 14 sayı üretirken Simmons ve Crawford 11’er sayıyla oynadı.