"Kocanın selamı var" diyerek tetiğe bastı: Restoranda terör estirdi

Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Hande P. ile Dilek Ç., iş yerinin önünde otururken, Melike Ç. içeri girdi. Daha sonra dışarı çıkan Melike Ç., o sırada göğsünden, iç çamaşırından çıkardığı tabancayı Dilek Ç.’ye doğrultup, 'Kocanın selamı var' dedikten sonra ateş etti. Dilek Ç. ile Hande P., ayaklarına isabet eden mermilerle yaralandı, Melike Ç. ise kaçtı.