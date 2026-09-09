Kahramanmaraş’ta Melike Ç., iç çamaşırında bulunan tabancayı çıkarıp, o sırada iş yerinin önünde oturan Dilek Ç. ve Hande P.’yi ayaklarından vurdu. Kaçan Melike Ç. aranırken, olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"Kocanın selamı var" diyerek tetiğe bastı: Restoranda terör estirdi
Kahramanmaraş’ta bir restorandan çıkan kadın, kapı önündekilere "Kocanın selamı var" diyerek ateş açtı. Ayaklarından yaralanan iki kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan kadın saldırganı yakalamak için polis operasyon başlattı.Kaynak: DHA
Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Hande P. ile Dilek Ç., iş yerinin önünde otururken, Melike Ç. içeri girdi. Daha sonra dışarı çıkan Melike Ç., o sırada göğsünden, iç çamaşırından çıkardığı tabancayı Dilek Ç.’ye doğrultup, 'Kocanın selamı var' dedikten sonra ateş etti. Dilek Ç. ile Hande P., ayaklarına isabet eden mermilerle yaralandı, Melike Ç. ise kaçtı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, Melike Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.