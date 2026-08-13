Koç Holding'in ortak girişimi olan şirkette dev kriz: Ayrılacak

1868 yılında Jamsetji Nusserwanji Tata tarafından kurulan Tata Group, merkezi Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan ve bugün otomotivden çeliğe, havacılıktan bilişim teknolojilerine, finanstan perakendeye kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketler topluluklarından biri. Tata Sons'un çatı şirketi olduğu grup, 2026 itibarıyla 170 milyar dolarlık gelire ulaşırken 1,15 milyonun üzerinde kişiye istihdam olanağı sağlıyor.

Tata Group bünyesinde Tata Motors, Tata Steel, Tata Consultancy Services ve Air India gibi küresel ölçekte tanınan şirketler bulunuyor; grubun 20'den fazla halka açık şirketinin toplam piyasa değeri ise 300 milyar doların üzerinde bulunuyor.