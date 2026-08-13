Tata Trusts ile yaşanan idari anlaşmazlığın ardından Tata Group'ta bir yönetim değişimi kapıda; Koç Grubu ile de ortaklığı bulunan grubun başında yer alan Tata Sons Başkanı N. Chandrasekaran'ın Şubat 2027'deki görev süresinin dolmasıyla birlikte yeniden aday olmayacağı duyuruldu.
Koç Holding'in ortak girişimi olan şirkette dev kriz: Ayrılacak
Tata Group’un tepe yönetiminde kritik değişim gündemde. Tata Sons Başkanı N. Chandrasekaran’ın Şubat 2027’de görev süresinin sona ermesinin ardından yeniden aday olmayacağı bildirdi.Kaynak: Diğer
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Hindistan’ın en büyük şirket gruplarından Tata Group’ta yönetim değişikliği gündeme geldi. Grubun holding şirketi Tata Sons’un Başkanı N. Chandrasekaran’ın, görev süresinin Şubat 2027’de sona ermesinin ardından yeniden başkanlık için aday olmayacağı bildirildi.
Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Chandrasekaran’ın ayrılığı, Tata Group’un gelecekteki yönetim yapısına ilişkin önemli bir değişimin önünü açabilir.
KOÇ GRUBU İLE ORTAKLIĞI VAR
Tata Group'un, Koç Grubu ile beyaz eşya sektöründe ortak bir girişimi bulunması Türkiye açısından bu yapıyı önemli kılıyor. Arçelik üzerinden Tata Group iştiraki Voltas ile kurulan ortak yapı; Hindistan ve çevresindeki bölgede tüketici elektroniği ile beyaz eşya alanlarında faaliyet gösteriyor.
Toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırımla Hindistan'da inşa edilen bu beyaz eşya fabrikası, Koç Holding tarafından 2020 yılında faaliyete geçirilmişti. Bu sebeple, Tata Sons yönetiminde gerçekleşecek olan bu değişim, grubun Koç Grubu'yla olan ortaklığını yakından ilgilendirdiği için dikkatle izleniyor.
N. Chandrasekaran, Tata Sons’un yanı sıra Tata Group’un genel yönetiminde de belirleyici isimlerden biri. 2017'den bu yana Tata Sons’un başkanlığını yürüten Chandrasekaran döneminde grup; teknoloji, otomotiv, havacılık ve tüketici ürünleri dahil birçok alanda büyüme stratejisine devam etti.
Chandrasekaran’ın görevden ayrılma kararının, Tata Group’un önemli hissedarlarından Tata Trusts ile yönetim konusunda yaşanan gerilimin ardından gelmesi ise dikkat çekti.
1868 yılında Jamsetji Nusserwanji Tata tarafından kurulan Tata Group, merkezi Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan ve bugün otomotivden çeliğe, havacılıktan bilişim teknolojilerine, finanstan perakendeye kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketler topluluklarından biri. Tata Sons'un çatı şirketi olduğu grup, 2026 itibarıyla 170 milyar dolarlık gelire ulaşırken 1,15 milyonun üzerinde kişiye istihdam olanağı sağlıyor.
Tata Group bünyesinde Tata Motors, Tata Steel, Tata Consultancy Services ve Air India gibi küresel ölçekte tanınan şirketler bulunuyor; grubun 20'den fazla halka açık şirketinin toplam piyasa değeri ise 300 milyar doların üzerinde bulunuyor.
Tata Trusts, Tata Sons'un yüzde 66'sına sahip. Tata Sons ise Tata Group şirketlerinin ana holdingi ve grubun şirketlerindeki kontrol yapısının merkezinde. Yani Tata Trusts klasik anlamda "bir hayır kurumu" olsa da, aynı zamanda Tata imparatorluğunun en güçlü hissedarı.
Tata Trusts ile Tata Sons arasındaki gerilimin merkezinde ise grubun geleceğine ilişkin önemli stratejik kararlar bulunuyor. Tata Trusts Başkanı ve Tata Sons yönetim kurulu üyesi Noel Tata, Chandrasekaran’ın üçüncü dönem için yeniden atanmasına karşı çıkarken, özellikle grubun zarar eden şirketlerindeki yüksek yatırımlar ve finansal performans konusunda soru işaretleri dile getirdi. Taraflar ayrıca Tata Sons’un halka arz edilip edilmemesi, Air India’daki zararlar, yönetim kurulundaki temsil ve grubun sermaye tahsisi gibi konularda fikir ayrılığı yaşadı.
Tata Sons’un gelecekteki başkanının kim olacağı, grubun önümüzdeki dönemdeki stratejisi açısından kritik önem taşıyor.
Tata Group; Tata Consultancy Services (TCS), Tata Motors, Tata Steel, Tata Consumer Products ve Tata Electronics gibi çok sayıda büyük şirketi bünyesinde barındırıyor. Grubun toplam ekonomik büyüklüğü yüz milyarlarca dolara ulaşırken, faaliyetleri çok sayıda ülkeye yayılıyor.
Chandrasekaran’ın yerine kimin geleceği konusunda nihai kararın, Tata Sons’un hissedarları ve özellikle Tata Trusts’ın tutumuyla şekillenmesi bekleniyor.