2016 yılında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den ikinci bebek iddialarına net yanıt
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan ikinci çocuk iddiası kısa sürede gündem oldu. Çiftin yeniden anne ve baba olmaya hazırlandığı, hatta kız bebek beklediği öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Son günlerde magazin kulislerinde dolaşan iddialarda, Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu ve çiftin ailelerini ikinci kez büyütmeye hazırlandığı ileri sürüldü.
Ancak söz konusu haberler kısa sürede yalanlandı. Başak Dizer Tatlıtuğ, kendisine yöneltilen "Bebek haberi doğru mu?" sorusuna, "Hayır, doğru değil" diyerek hamilelik iddialarını kesin bir dille reddetti.
Modellik kariyerinin ardından oyunculukta büyük bir çıkış yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ; Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile gibi yapımlarla ekranların en sevilen oyuncularından biri haline geldi.
Sadece oyunculuğuyla değil, sakin yaşam tarzı ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesiyle de yıllardır takdir topluyor.
Moda danışmanı olarak sektörün önemli isimlerinden biri olan Başak Dizer ise uzun yıllardır birçok ünlü ismin stil çalışmalarında yer aldı. Çift, 2016 yılında Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nda düzenlenen sade ama oldukça şık bir törenle dünyaevine girdi. Magazin dünyasında örnek gösterilen evliliklerinden 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe dünyaya geldi.