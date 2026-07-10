Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den ikinci bebek iddialarına net yanıt

Moda danışmanı olarak sektörün önemli isimlerinden biri olan Başak Dizer ise uzun yıllardır birçok ünlü ismin stil çalışmalarında yer aldı. Çift, 2016 yılında Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nda düzenlenen sade ama oldukça şık bir törenle dünyaevine girdi. Magazin dünyasında örnek gösterilen evliliklerinden 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe dünyaya geldi.