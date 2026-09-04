Kişisel veri çetesi çöktü: 31 hukuk bürosuna operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hukuk bürolarında vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağlayan “HukukBİS”, “AsistBİS” ve benzeri yasa dışı dijital panel sistemlerinin kullanıldığına ilişkin elde edilen deliller üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam’dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde; İstanbul’da faaliyet gösteren çok sayıda avukatlık bürosuna ait olduğu değerlendirilen panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, Google Authenticator doğrulama kodları, AnyDesk ve TeamViewer üzerinden sağlanan uzaktan bağlantı izleri, kişisel veri içerikli sorgu çıktıları, toplu Word ve Excel dosyaları ile panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi. Söz konusu sistemlerin bazı hukuk bürolarının bilgisayarlarına uzaktan erişim programları aracılığıyla kurulduğu, sisteme girişlerde doğrulama uygulamalarının kullanıldığı ve kullanıcı hesaplarının büro içerisinden aktif şekilde yönetildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.