Samsun’un Bafra Ovası’nda “kırmızı altın” olarak nitelendirilen kapya biberin hasadına başlandı. Yaklaşık 32 bin dekar alanda yetiştirilen ürün, yüksek üretim miktarı ve kent ekonomisine sağladığı milyarlarca liralık katkıyla dikkat çekiyor.
Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı
Bir ilimizin tarımında hasat heyecanı başladı. Binlerce dekarlık alanda üretimi yapılan ve bu yıl 120-125 bin ton civarında rekolte beklenen ürün, kent ekonomisine yıllık yaklaşık 4 milyar TL katkı sağlıyor. İhracatın artırılması için de yeni hedefler ortaya konuldu.Kaynak: AA / İHA
Bafra ilçesine bağlı Osmanbeyli Mahallesi’nde düzenlenen törenle başlayan hasadın ardından işçiler tarlalara girerek fidelerdeki ürünleri toplamaya başladı.
120-125 BİN TON ÜRETİM BEKLENİYOR
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bafra Ovası’nın söz konusu ürünün yetiştirilmesi açısından önemli bir merkez olduğunu belirtti.
Yılmaz, Bafra Ovası’nda yaklaşık 32 bin dekar alanda üretim yapıldığını ve mevcut üretimin yaklaşık 126 bin ton seviyesinde olduğunu söyledi.
Bu yıl ise hava ve üretim koşullarına bağlı olarak 120-125 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade etti.
Samsun, Türkiye’de kapya biber üretiminde 5. sırada yer alırken, kentteki üretimin yaklaşık yüzde 98’i Bafra’dan karşılanıyor.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR
Bafra’da yetiştirilen kapya biber, farklı kullanım alanları için Türkiye’nin birçok bölgesine gönderiliyor.
Ürünün bir bölümü taze tüketim amacıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere ulaştırılıyor.
Bir bölümü ise pul biber üretiminde kullanılmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gönderiliyor.
Konservelik ve salçalık olarak değerlendirilen ürünler de Tokat, Bursa ve İzmir’deki işletmelere ulaştırılıyor.
KENT EKONOMİSİNE 4 MİLYAR TL KATKI
Üretimin Samsun ekonomisine sağladığı katkı da dikkat çekiyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kapya biberin kent ekonomisine yıllık yaklaşık 4 milyar TL katkı sağladığını açıkladı.
Ürünün 15 Mayıs’tan itibaren dikildiğini belirten Yılmaz, hasadın ekim ayının sonuna kadar devam ettiğini, bazı bölgelerde ise kasım ayının başına kadar sürdüğünü söyledi.
İHRACATTA YENİ HEDEF
Samsun’da üretilen kapya biberin bir bölümü yurt dışına da gönderiliyor. Yılmaz, şu anda yaklaşık 500 ton ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, gelecekte bu rakamın artırılmasının beklendiğini ifade etti.
Bafra’nın verimli toprakları ve iklim koşullarının üretim açısından önemli avantaj sağladığını belirten Yılmaz, ilçedeki üretimin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bafra kapya biberi için coğrafi işaret başvurusu yapıldığı bildirildi. Sürecin tamamlanmasıyla ürünün marka değerinin yükselmesi ve üreticilerin gelirinin artması hedefleniyor.
Bafra Ovası’nda başlayan hasadın ekim ayının sonuna, bazı bölgelerde ise kasım ayının başına kadar sürmesi bekleniyor.