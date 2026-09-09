Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı

Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı

Bir ilimizin tarımında hasat heyecanı başladı. Binlerce dekarlık alanda üretimi yapılan ve bu yıl 120-125 bin ton civarında rekolte beklenen ürün, kent ekonomisine yıllık yaklaşık 4 milyar TL katkı sağlıyor. İhracatın artırılması için de yeni hedefler ortaya konuldu.

Kaynak: AA / İHA
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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 1

Samsun’un Bafra Ovası’nda “kırmızı altın” olarak nitelendirilen kapya biberin hasadına başlandı. Yaklaşık 32 bin dekar alanda yetiştirilen ürün, yüksek üretim miktarı ve kent ekonomisine sağladığı milyarlarca liralık katkıyla dikkat çekiyor.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 2

Bafra ilçesine bağlı Osmanbeyli Mahallesi’nde düzenlenen törenle başlayan hasadın ardından işçiler tarlalara girerek fidelerdeki ürünleri toplamaya başladı.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 3

120-125 BİN TON ÜRETİM BEKLENİYOR

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bafra Ovası’nın söz konusu ürünün yetiştirilmesi açısından önemli bir merkez olduğunu belirtti.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 4

Yılmaz, Bafra Ovası’nda yaklaşık 32 bin dekar alanda üretim yapıldığını ve mevcut üretimin yaklaşık 126 bin ton seviyesinde olduğunu söyledi.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 5

Bu yıl ise hava ve üretim koşullarına bağlı olarak 120-125 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade etti.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 6

Samsun, Türkiye’de kapya biber üretiminde 5. sırada yer alırken, kentteki üretimin yaklaşık yüzde 98’i Bafra’dan karşılanıyor.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 7

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Bafra’da yetiştirilen kapya biber, farklı kullanım alanları için Türkiye’nin birçok bölgesine gönderiliyor.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 8

Ürünün bir bölümü taze tüketim amacıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere ulaştırılıyor.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 9

Bir bölümü ise pul biber üretiminde kullanılmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gönderiliyor.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 10

Konservelik ve salçalık olarak değerlendirilen ürünler de Tokat, Bursa ve İzmir’deki işletmelere ulaştırılıyor.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 11

KENT EKONOMİSİNE 4 MİLYAR TL KATKI

Üretimin Samsun ekonomisine sağladığı katkı da dikkat çekiyor.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 12

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kapya biberin kent ekonomisine yıllık yaklaşık 4 milyar TL katkı sağladığını açıkladı.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 13

Ürünün 15 Mayıs’tan itibaren dikildiğini belirten Yılmaz, hasadın ekim ayının sonuna kadar devam ettiğini, bazı bölgelerde ise kasım ayının başına kadar sürdüğünü söyledi.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 14

İHRACATTA YENİ HEDEF

Samsun’da üretilen kapya biberin bir bölümü yurt dışına da gönderiliyor. Yılmaz, şu anda yaklaşık 500 ton ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, gelecekte bu rakamın artırılmasının beklendiğini ifade etti.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 15

Bafra’nın verimli toprakları ve iklim koşullarının üretim açısından önemli avantaj sağladığını belirten Yılmaz, ilçedeki üretimin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 16

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bafra kapya biberi için coğrafi işaret başvurusu yapıldığı bildirildi. Sürecin tamamlanmasıyla ürünün marka değerinin yükselmesi ve üreticilerin gelirinin artması hedefleniyor.

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Kırmızı altında hasat başladı: Bir ilimize 4 milyar TL katkı - Resim: 17

Bafra Ovası’nda başlayan hasadın ekim ayının sonuna, bazı bölgelerde ise kasım ayının başına kadar sürmesi bekleniyor.

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