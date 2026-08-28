Yeniçağ Gazetesi
28 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir

Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir

Üniversite kayıtları ve tayin dönemi kiralık ev talebini artırırken kira fiyatları son günlerde yüzde 5-10 yükseldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam; kira sözleşmesi, depozito iadesi ve banka ödemeleri konusunda kiracıları uyararak e-kontrat sisteminin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 1

Üniversitelerde kayıt sürecinin başlaması ve kamu personelinin tayin dönemine girilmesi, kiralık konut piyasasındaki hareketliliği tırmandırdı.

1 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 2

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, sektörde yaşanan yoğunluğun ekim ayına kadar süreceğini belirterek son 10-15 günlük zaman diliminde kira bedellerinde yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artış gözlendiğini bildirdi.

2 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 3

Özellikle ev kiralama hazırlığındaki öğrencilere ve ailelere uyarılarda bulunan Hakan Akçam, kontrat aşamasında mülk sahibiyle doğrudan yüz yüze görüşülmesinin şart olduğunu vurguladı.

3 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 4

Akçam, ev sahibinin şehir dışında veya yurt dışında bulunması hâlinde mutlaka resmi vekaletname talep edilmesi gerektiğini belirtti.

4 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 5

Sözleşmede artış oranının net bir şekilde belirtilmesi ve bu artışın devlet tarafından her ay açıklanan yasal oranlar çerçevesinde yapılması gerekiyor.

5 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 6

İmzaların bir hukukçu veya emlak danışmanı rehberliğinde atılması olası mağduriyetlerin önüne geçiyor.

6 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 7

Kiralama süreçlerinde en fazla anlaşmazlığın depozito iadesinde yaşandığını ifade eden TEDB Başkanı, mağduriyet yaşanmaması için kontratın depozito bölümüne doğrudan "kira bedeli" ibaresinin eklenmesini tavsiye etti.

7 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 8

Akçam, Türk lirası olarak teslim edilen depozitonun, tahliye sırasında güncel kira değeri üzerinden iade alınabileceğini hatırlattı.

8 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 9

Ödemelerin kayıt altına alınması adına kira bedellerinin kesinlikle banka kanalları üzerinden ve gerçek tutarı yansıtacak şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Akçam, "e-kontrat" uygulamasının kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

9 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 10

Akçam, halihazırda isteğe bağlı yürütülen bu sistemin yakın zamanda zorunlu hale gelmesini beklediklerini aktardı.

10 11
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir - Resim: 11

Uygulamanın devreye girmesiyle vergi kaybının önleneceğini, devlet denetiminin sağlanacağını ve hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların haklarının eşit şekilde korunacağını vurguladı.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro