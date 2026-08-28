Üniversitelerde kayıt sürecinin başlaması ve kamu personelinin tayin dönemine girilmesi, kiralık konut piyasasındaki hareketliliği tırmandırdı.
Kiralık ev arayanlar dikkat: Kontrattaki bu detay depozitonuzu yakabilir
Üniversite kayıtları ve tayin dönemi kiralık ev talebini artırırken kira fiyatları son günlerde yüzde 5-10 yükseldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam; kira sözleşmesi, depozito iadesi ve banka ödemeleri konusunda kiracıları uyararak e-kontrat sisteminin önemine dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, sektörde yaşanan yoğunluğun ekim ayına kadar süreceğini belirterek son 10-15 günlük zaman diliminde kira bedellerinde yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artış gözlendiğini bildirdi.
Özellikle ev kiralama hazırlığındaki öğrencilere ve ailelere uyarılarda bulunan Hakan Akçam, kontrat aşamasında mülk sahibiyle doğrudan yüz yüze görüşülmesinin şart olduğunu vurguladı.
Akçam, ev sahibinin şehir dışında veya yurt dışında bulunması hâlinde mutlaka resmi vekaletname talep edilmesi gerektiğini belirtti.
Sözleşmede artış oranının net bir şekilde belirtilmesi ve bu artışın devlet tarafından her ay açıklanan yasal oranlar çerçevesinde yapılması gerekiyor.
İmzaların bir hukukçu veya emlak danışmanı rehberliğinde atılması olası mağduriyetlerin önüne geçiyor.
Kiralama süreçlerinde en fazla anlaşmazlığın depozito iadesinde yaşandığını ifade eden TEDB Başkanı, mağduriyet yaşanmaması için kontratın depozito bölümüne doğrudan "kira bedeli" ibaresinin eklenmesini tavsiye etti.
Akçam, Türk lirası olarak teslim edilen depozitonun, tahliye sırasında güncel kira değeri üzerinden iade alınabileceğini hatırlattı.
Ödemelerin kayıt altına alınması adına kira bedellerinin kesinlikle banka kanalları üzerinden ve gerçek tutarı yansıtacak şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Akçam, "e-kontrat" uygulamasının kritik bir rol üstlendiğini belirtti.
Akçam, halihazırda isteğe bağlı yürütülen bu sistemin yakın zamanda zorunlu hale gelmesini beklediklerini aktardı.
Uygulamanın devreye girmesiyle vergi kaybının önleneceğini, devlet denetiminin sağlanacağını ve hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların haklarının eşit şekilde korunacağını vurguladı.