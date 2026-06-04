Alman otomotiv devi Mercedes'in elektrikli araç pazarındaki yeni kozu 2026 CLA 350, performans ve verimlilik testlerinde ezber bozdu. Amerikan otomotiv yayın kuruluşu Edmunds tarafından gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirilen testlerde, çift motorlu CLA 350 4Matic modeli resmi verilerin çok üzerinde bir başarıya imza attı.
Kimse bu kadarını beklemiyordu: Mercedes'in yeni canavarı ezber bozdu
Mercedes'in yeni elektrikli sedan ailesinin en güçlü temsilcisi 2026 CLA 350, gerçekleştirilen gerçek dünya menzil testinde resmi EPA verilerini 118 kilometre geride bırakarak tek şarjla tam 620 kilometre yol kat etti.
Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından resmi menzili 502 kilometre olarak açıklanan araç, Edmunds'un karma yol testinde tam şarjla 620 kilometre yol kat etmeyi başardı. Aracın laboratuvar ortamında yapılan ve gerçek yol şartlarından daha yüksek sonuçlar veren WLTP menzil değeri ise 773 kilometre olarak belirtiliyor.
Mercedes-Benz, CLA 350 modelinin ortalama enerji tüketimini 100 kilometrede 18 kWh olarak açıklamıştı. Ancak Edmunds'un gerçek yol koşullarında yaptığı ölçümlerde bu değer 16 kWh/100 km seviyesine kadar geriledi. Böylece araç, hem menzil hem de enerji verimliliği alanında beklentileri aşmayı başardı.
Şarj hızı konusunda da benzer bir performans artışı gözlendi. Markanın fabrika verilerinde maksimum 320 kW olarak belirtilen şarj gücü, test esnasında anlık olarak 349 kW zirve noktasına ulaştı. Bu sonuçla araç, resmi şarj hızı limitinin 29 kW üzerine çıkmış oldu.
CLA serisinin resmi EPA sınırlarını aşması ilk kez yaşanan bir durum değil. Edmunds, geçtiğimiz yıl arka aksta tek motora sahip olan ve 268 beygir güç üreten CLA 250+ modelini de test etmiş ve resmi verinin 97 kilometre üzerine çıkarak 698 kilometrelik menzil değerine ulaşmıştı. Bu menzil farklarının temel nedeni Edmunds ve EPA'nın test prosedürlerindeki değişikliklerden kaynaklanıyor.
EPA'nın test prosedüründe sürüşlerin yüzde 55'i şehir içi, yüzde 45'i otoyol koşullarında gerçekleştirilirken, Edmunds kendi testinde yüzde 60 şehir içi ve yüzde 40 otoyol sürüşü oranını uyguluyor. Test boyunca ortalama hızı yaklaşık 64 km/s seviyesinde tutan Edmunds yetkilileri, bu yöntemin günümüzdeki reel sürücü alışkanlıklarını ve gerçek dünya koşullarını çok daha iyi yansıttığını savunuyor.
Aynı 85 kWh kapasiteli batarya paketini paylaşan CLA ailesinden CLA 350 4Matic, ön aksına eklenen ikinci motor sayesinde toplamda 349 beygir güç üretiyor. Araç, Edmunds'un gerçekleştirdiği pazar kıyaslama verilerine göre kendi segmentindeki birçok popüler elektrikli modeli geride bırakmayı başardı.
Gerçekleştirilen testlerde 620 kilometre menzile ulaşan Mercedes CLA 350 4Matic; 552 kilometre menzil elde eden Hyundai Ioniq 6 RWD, 546 kilometre menzil sunan Tesla Model 3 RWD ve 470 kilometrede kalan BMW i4 eDrive40 modellerini belirgin bir farkla geride bıraktı.