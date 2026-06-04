Kimse bu kadarını beklemiyordu: Mercedes'in yeni canavarı ezber bozdu

Mercedes-Benz, CLA 350 modelinin ortalama enerji tüketimini 100 kilometrede 18 kWh olarak açıklamıştı. Ancak Edmunds'un gerçek yol koşullarında yaptığı ölçümlerde bu değer 16 kWh/100 km seviyesine kadar geriledi. Böylece araç, hem menzil hem de enerji verimliliği alanında beklentileri aşmayı başardı.