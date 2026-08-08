Kilosu 30 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

İÇ PİYASADA YÜKSEK TALEP, İHRACAT İÇİN POTANSİYEL

Tarlada alıcısı hazır olan ve tüccarlar tarafından doğrudan toplanan bu ürünler, nakliye ve pazarlama süreçlerinde de üreticiye ek yük getirmiyor. Hem işlenmiş gıda sanayisinde hem de tüketici pazarında sürekli bir karşılığı bulunması, kilosunun ucuz olmasına rağmen hızlı nakde dönmesini sağlıyor. Uzmanlar, düşük maliyetle yüksek dönüm getirisi sunan bu tür ürünlerin önümüzdeki sezonlarda ekim alanlarını daha da genişleteceğini öngörüyor.