Tarım sektöründe girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde, birim kilogram fiyatı oldukça makul seviyelerde seyretmesine rağmen yüksek dönüm verimi ve düşük ekim maliyetiyle öne çıkan alternatif ürünler çiftçinin gözdesi olmaya devam ediyor.
Kilosu 30 liraya kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı
Kilogram fiyatı mütevazı rakamlarda seyretse de yüksek rekoltesi ve düşük maliyetiyle öne çıkan nohut hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor. Masrafsız bakımı ve hazır pazarıyla tarladaki ucuz ürün, sürümden kazandırıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Çukurova ve Akdeniz havzasında tarlada kilosu 30 ila 40 lira arasında alıcı bulan nohut ve benzeri baklagil ile tıbbi aromatik bitki hasadında yüzler gülüyor. Kilosu pazarda ve tarlada mütevazı rakamlardan satılmasına rağmen, dekar başına sağladığı yüksek rekolte ve düşük bakım maliyeti sayesinde üreticisine toplamda yüksek kazanç sunuyor.
DÜŞÜK GİRDİ MALİYETİ, YÜKSEK REKOLTE AVANTAJI
Geleneksel tarım ürünlerinde yaşanan sulama, ilaçlama ve gübreleme maliyetlerinin yüksekliği üreticileri daha az masraflı ve dayanıklı ürünlere yönlendiriyor.
Kilosu 30-35 TL bantlarında seyreden nohut gibi dayanıklı ürünler, sulama ve ilaç ihtiyacının minimum düzeyde olması nedeniyle girdi masraflarını en alt seviyede tutuyor. Dönüm başına elde edilen yüksek rekolte birleştiğinde, birim fiyatı düşük görünse de tarlanın toplam getirisi çiftçi için ciddi bir kâr marjı oluşturuyor.
‘SATIŞ FİYATI DÜŞÜK AMA SÜRÜMDEN KAZANDIRIYOR’
Bölge üreticileri ve ziraat odası temsilcileri, kilogram fiyatı binlerce lirayı bulan spesifik lüks ürünlerin aksine, kilosu ucuz ve geniş pazara sahip ürünlerin sürüm avantajı sağladığına vurgu yapıyor.
Çiftçiler, "Herkesin sofrasına giren, satış riski olmayan ve depolama ömrü uzun ürünlerde kilogram fiyatından ziyade maliyet-kazanç dengesine bakıyoruz. İlaç ve sulama masrafı az olan bir ürünü 35-40 liradan sattığımızda, yüksek rekolte sayesinde toplamda mısır ve buğdaya kıyasla daha yüksek net kazanç elde ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuyor.
İÇ PİYASADA YÜKSEK TALEP, İHRACAT İÇİN POTANSİYEL
Tarlada alıcısı hazır olan ve tüccarlar tarafından doğrudan toplanan bu ürünler, nakliye ve pazarlama süreçlerinde de üreticiye ek yük getirmiyor. Hem işlenmiş gıda sanayisinde hem de tüketici pazarında sürekli bir karşılığı bulunması, kilosunun ucuz olmasına rağmen hızlı nakde dönmesini sağlıyor. Uzmanlar, düşük maliyetle yüksek dönüm getirisi sunan bu tür ürünlerin önümüzdeki sezonlarda ekim alanlarını daha da genişleteceğini öngörüyor.