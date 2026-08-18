Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri

Araştırmacılar ayrıca bu doğal bileşenin sinir hücrelerini oksidatif hasara karşı koruyabileceğini, damar sağlığını destekleyebileceğini ve bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu etkilerin tamamının kesinleşmesi için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.