Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri

Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri

Hücreleri oksidatif strese karşı koruyabildiği düşünülen doğal bir bileşen, bilim dünyasının son dönemde en çok araştırdığı maddeler arasında yer alıyor. Araştırmalar, bu bileşenin sağlıklı yaşlanma ve beyin fonksiyonları üzerinde umut vadeden etkiler gösterebileceğine işaret ediyor.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 1

Bilim insanlarının odağındaki doğal bileşen

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, ergotiyonin adı verilen doğal antioksidanın yaşlanma sürecindeki rolü mercek altına alındı.

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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 2

Uzmanlara göre bu bileşen, hücrelerde oluşan oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olarak hücresel hasarın sınırlandırılmasına katkı sağlayabiliyor. Araştırmalar, ergotiyoninin özellikle yaşlanmayla ilişkili biyolojik süreçler üzerindeki potansiyel etkilerinin incelendiğini gösteriyor.

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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 3

Beyin ve kalp sağlığı için de araştırılıyor

Bilimsel çalışmalarda, ergotiyonin seviyesinin yüksek olmasının bilişsel performansın korunmasıyla ilişkili olabileceği belirtiliyor.

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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 4

Araştırmacılar ayrıca bu doğal bileşenin sinir hücrelerini oksidatif hasara karşı koruyabileceğini, damar sağlığını destekleyebileceğini ve bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu etkilerin tamamının kesinleşmesi için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 5

Uzmanlardan "mucize besin" uyarısı

Uzmanlar, tek bir besinin yaşlanmayı durdurmasının mümkün olmadığını belirtiyor.

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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 6

Sağlıklı yaşlanma için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve sigaradan uzak yaşamın hâlâ en önemli faktörler olduğu ifade edilirken, ergotiyonin içeren besinlerin bu sürece destek sağlayabileceği belirtiliyor.

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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 7

O ürün ortaya çıktı

Bilim insanlarının dikkat çektiği ergotiyonin bakımından en zengin doğal besinlerden biri ise istiridye mantarı olarak öne çıkıyor.

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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 8

Araştırmalar, istiridye mantarının bu bileşen açısından en güçlü kaynaklar arasında yer aldığını gösteriyor.

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Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri - Resim: 9

Türkiye'de pazarlarda ve marketlerde satılan istiridye mantarının kilogram fiyatı ise bulunduğu bölgeye göre değişmekle birlikte yaklaşık 150 TL seviyesinden başlıyor.

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