Kilosu 150 TL'ye satılıyor: Yaşlanmayı önlüyor, tam anlamıyla gençlik ikisiri

Bilim insanlarının odağındaki doğal bileşen
Son yıllarda yapılan araştırmalarda, ergotiyonin adı verilen doğal antioksidanın yaşlanma sürecindeki rolü mercek altına alındı.
Bilim insanlarının odağındaki doğal bileşen
Son yıllarda yapılan araştırmalarda, ergotiyonin adı verilen doğal antioksidanın yaşlanma sürecindeki rolü mercek altına alındı.
Uzmanlara göre bu bileşen, hücrelerde oluşan oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olarak hücresel hasarın sınırlandırılmasına katkı sağlayabiliyor. Araştırmalar, ergotiyoninin özellikle yaşlanmayla ilişkili biyolojik süreçler üzerindeki potansiyel etkilerinin incelendiğini gösteriyor.
Beyin ve kalp sağlığı için de araştırılıyor
Bilimsel çalışmalarda, ergotiyonin seviyesinin yüksek olmasının bilişsel performansın korunmasıyla ilişkili olabileceği belirtiliyor.
Araştırmacılar ayrıca bu doğal bileşenin sinir hücrelerini oksidatif hasara karşı koruyabileceğini, damar sağlığını destekleyebileceğini ve bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu etkilerin tamamının kesinleşmesi için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.
Uzmanlardan "mucize besin" uyarısı
Uzmanlar, tek bir besinin yaşlanmayı durdurmasının mümkün olmadığını belirtiyor.
Sağlıklı yaşlanma için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve sigaradan uzak yaşamın hâlâ en önemli faktörler olduğu ifade edilirken, ergotiyonin içeren besinlerin bu sürece destek sağlayabileceği belirtiliyor.
O ürün ortaya çıktı
Bilim insanlarının dikkat çektiği ergotiyonin bakımından en zengin doğal besinlerden biri ise istiridye mantarı olarak öne çıkıyor.
Araştırmalar, istiridye mantarının bu bileşen açısından en güçlü kaynaklar arasında yer aldığını gösteriyor.
Türkiye'de pazarlarda ve marketlerde satılan istiridye mantarının kilogram fiyatı ise bulunduğu bölgeye göre değişmekle birlikte yaklaşık 150 TL seviyesinden başlıyor.