Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı

KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı

KİBTAŞ Beton Yapı hakkında açılan konkordato davasında karar çıktı. Şirket iflas etti mi? İşte tüm ayrıntılar haberimizde....

Süleyman Çay Süleyman Çay
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KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı - Resim: 1

İnşaat sektörünün tanınmış firmalarından KİBTAŞ Beton Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirket ortakları Bekir Bozca ve Kani Acar'ın açtığı konkordato davasında karar çıktı. Mahkeme, feragat nedeniyle taleplerin ayrı ayrı reddine hükmetti.

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KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı - Resim: 2

Üniversite arkadaşları Kutay İnce ve İhsan Baca tarafından kurulan, endüstriyel yapılar ve fabrikalar üzerine faaliyet gösteren KİBTAŞ'ın da aralarında bulunduğu davacıların konkordato talepleri sonuçlandı.

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KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı - Resim: 3

Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, davacıların feragat etmesi sebebiyle konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.

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KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı - Resim: 4

Yapılan hukuki değerlendirmeler sonucunda davacı şirket açısından İİK 292 maddesi kapsamında iflas şartlarının oluşmadığına hükmederek iflas kararı verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı - Resim: 5

Ayrıca davacı gerçek kişilerin tacir sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle bu isimler yönünden də iflas kararı verilmesine yer olmadığı belirtildi.

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KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı - Resim: 6

Alınan kararla birlikte davacılara daha önce verilen kesin mühletin sonuçları kendiliğinden sona erdi ve mahkeme tarafından süreç boyunca alınan tüm tedbirler kaldırıldı.

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KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı - Resim: 7

Öte yandan dosyada görev yapan Konkordato Komiserleri Erdal Arslan, Muhsine Tülin Kavasoğlu ve Ahmet İncegül'ün görevleri de İİK'nun 287. maddesi gereğince resmen sonlandırıldı.

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KİBTAŞ iflas davasında karar çıktı - Resim: 8
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