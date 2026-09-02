Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de: Esnaf Bakanlığı kurulmalı

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bir başka önemli risk, tehlike; üç harfli mağazalar ya da dükkânlar. Sokak aralarından tutun ana caddeye kadar esnaflar rekabet ediyor. Esnaf gidiyor, diyelim ki on tane çikolata kutusu alabiliyorsa, onlar gidiyorlar binlerce çikolata kutusunu daha rahat alabiliyorlar. Yani esnafın onlarla rekabet etme şansı yok. Şimdi devlet olarak, siz iktidar olarak bu rekabeti, rekabet olmayan bir alana esnafı getirir, ‘Sen de bununla rekabet et’ derseniz, esnaf da ‘Nasıl rekabet edilecek bununla?’ der. Dünyanın her tarafında, bütün ülkelerinde, görüşü siyasi açıdan ne olursa olsun esnaf her yerde korunur. Çünkü esnafın özelliği, korunması gereken bir alandır. Küçük bir dükkânı vardır. Rahatlıkla orada üretim yapar, rahatlıkla vatandaşa hizmet sunar, oradan gelir elde eder. Ahi Evran geleneğinden geliyordur, güçlü bir dayanışması vardır. Bu güçlü dayanışma bizim kültürümüzün de önemli bir parçasıdır. Ben Sayın Başkan'a hepinizin huzurunda söz veriyorum. Geçmişte ne dediysem esnaf için bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Esnaf başımızın tacı olmak zorundadır ve esnafın korunması gerekiyor. Ucuz kredi, ucuz kredi. Esnafa özel banka, evet, özel bir banka. Derdini anlatacak bir bakanlık; evet, derdini anlatacak bir bakanlığı olmalı esnafın.”