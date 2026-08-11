Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor

Kebapçıların ve Lüks Restoranların Gözdesi Piyasaya Çıktı
Kebapçıların, salataların ve lüks restoranların bir numaralı baharat tercihi olan sumak, zorlu toplama sürecinin ardından değirmenlerde dövülerek ekşi haline getiriliyor.
Kebapçıların ve Lüks Restoranların Gözdesi Piyasaya Çıktı
Kebapçıların, salataların ve lüks restoranların bir numaralı baharat tercihi olan sumak, zorlu toplama sürecinin ardından değirmenlerde dövülerek ekşi haline getiriliyor.
Kimyasal ürünler ve limon tuzu yerine doğal sumağa olan talebin her geçen gün arttığını belirten yöre halkı, bu yıl sumağın kilosunun 350 TL'den alıcı bulduğunu ifade etti.
Kendiliğinden Yetişiyor, Bakımı Yapılınca Verimi Artıyor
Sumağın doğada tamamen doğal yollarla yetiştiğini aktaran Mehmet Ali Siracoğlu, bitkinin lezzet ve üretim sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Bu köftelerde, salatalarda ve lüks restoranlarda daha çok kullanılıyor.
Millet artık limon tuzu kullanmıyor, sumak kullanıyor.
Sumaklar kendiliğinden çıktı, burada herhangi bir ekim olmadı.
Bunun kökünü alıp başka yere götürüp ektim çıkmadı ama burada her sene daha da çoğalıyor.
Bakımını yaparsan daha iyi oluyor. Ben bunların altını temizledim, yaban domuzları da altını kazmıştı.
Bu sene sumak sezonunu açtık, Allah'ın verdiği bir bitkidir ve faydası çoktur."