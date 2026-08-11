Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor

Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen ve yemek masalarının vazgeçilmezi olan sumak bitkisinde beklenen hasat mesaisi başladı. Zorlu yamaçlarda köylüler tarafından tek tek toplanan sumak, bu yıl pazar fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Kaynak: İHA
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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 1

Kebapçıların ve Lüks Restoranların Gözdesi Piyasaya Çıktı

Kebapçıların, salataların ve lüks restoranların bir numaralı baharat tercihi olan sumak, zorlu toplama sürecinin ardından değirmenlerde dövülerek ekşi haline getiriliyor.

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 2

Kimyasal ürünler ve limon tuzu yerine doğal sumağa olan talebin her geçen gün arttığını belirten yöre halkı, bu yıl sumağın kilosunun 350 TL'den alıcı bulduğunu ifade etti.

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 3

Kendiliğinden Yetişiyor, Bakımı Yapılınca Verimi Artıyor

Sumağın doğada tamamen doğal yollarla yetiştiğini aktaran Mehmet Ali Siracoğlu, bitkinin lezzet ve üretim sürecine ilişkin şunları söyledi:

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 4

"Bu köftelerde, salatalarda ve lüks restoranlarda daha çok kullanılıyor.

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 5

Millet artık limon tuzu kullanmıyor, sumak kullanıyor.

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 6

Sumaklar kendiliğinden çıktı, burada herhangi bir ekim olmadı.

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 7

Bunun kökünü alıp başka yere götürüp ektim çıkmadı ama burada her sene daha da çoğalıyor.

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 8

Bakımını yaparsan daha iyi oluyor. Ben bunların altını temizledim, yaban domuzları da altını kazmıştı.

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 9

Bu sene sumak sezonunu açtık, Allah'ın verdiği bir bitkidir ve faydası çoktur."

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Kebapçıların gözdesinde hasat başladı: Kilosu 350 TL'den satılıyor, doğada yetişiyor - Resim: 10
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