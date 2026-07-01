Kaza sonrası "Tazminat vaadi" sunanlara dikkat: Ağır yaptırımlar yolda

Yayınlanan genelgede hasara ve/veya tazminat alacaklısına ilişkin verileri aykırı olarak ele geçiren, işleyen ve aktaranlar ile hukuk hizmeti, hasar danışmanlık hizmeti ve benzeri isim, sıfat veya unvanları kullanarak uzman mütalaa raporu, hasar ve/veya değer kaybı ekspertiz raporu ile maluliyet raporu temini veya trafik kazaları sonrası her türlü tazminat alacağının hak sahiplerine ödenmesinin sağlanacağı söylem veya iddiasında bulunan gerçek veya tüzel kişiler hakkında SEDDK tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunulacağı bildirilmişti.